Santiago González tras el 5-0 de Sporting Cristal: el mensaje del extremo argentino tras clasificar a la final de la Copa Caliente

Santiago González fue una de las figuras de Sporting Cristal en la goleada por 5-0 sobre ADT, resultado que le permitió al cuadro celeste asegurar su clasificación a la final de la Copa de la Liga. El extremo argentino tuvo una actuación destacada al marcar dos de los tantos del conjunto rimense y, tras el partido, resaltó el rendimiento colectivo mostrado durante los 90 minutos.

El argentino valoró especialmente la manera en que Sporting Cristal afrontó una semifinal que ya había comenzado a encaminarse con la victoria conseguida en el partido de ida. Para González, el equipo supo mantener la concentración y trasladar al campo la idea de juego que viene trabajando durante los últimos encuentros.

“Sabíamos la clase de partido que jugábamos. Era una semifinal. Habíamos sacado ventaja de visita, ahora de local nos impusimos, creo que hicimos nuestro juego, el equipo jugó muy bien. Ahora a pensar en la final y en el torneo que seguimos arriba. Seguir luchando por los objetivos que tenemos”, comentó González.

Con la clasificación asegurada, el atacante ya piensa en lo que viene para Sporting Cristal. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera deberá esperar para conocer a su rival en la definición de la Copa de la Liga, mientras continúa con su participación en el torneo. González dejó claro que el objetivo del plantel es mantener el buen momento y no conformarse con lo conseguido hasta ahora.

En ese sentido, el jugador también se refirió a la otra semifinal, donde Alianza Atlético parte con ventaja y todavía debe disputar el encuentro de vuelta. González destacó que cualquiera de los dos posibles rivales exigirá al máximo a Sporting Cristal y que el plantel tendrá que prepararse de la mejor manera una vez que se conozca al clasificado.

“Sabemos que Alianza Atlético sacó un poco de ventaja, pero sabemos que los dos son rivales muy difíciles. Esperamos el partido de vuelta y ver quién nos toca en la final y preparar ese partido para dar lo mejor de nosotros”.

La goleada frente a ADT también confirmó el buen momento que atraviesa Sporting Cristal. El equipo celeste encadenó una nueva presentación convincente y volvió a mostrar recursos en ataque, además de una propuesta basada en el control de la pelota. Para González, precisamente ese manejo del balón viene siendo una de las principales fortalezas del equipo en esta etapa de la temporada.

El atacante explicó que el conjunto rimense ha encontrado mayor tranquilidad para elaborar sus jugadas y que esa paciencia le está permitiendo generar situaciones de peligro con mayor frecuencia. La intención, según señaló, es mantener esa dinámica en los próximos compromisos.

“Creo que la fortaleza es que estamos teniendo la pelota. Mantuvimos muy bien la posesión de balón. Estamos teniendo paciencia en la parte ofensiva”.

Ahora, González y sus compañeros deberán cambiar rápidamente el chip y enfocarse en los siguientes desafíos. Sporting Cristal ya tiene asegurado su lugar en la final de la Copa de la Liga, pero el calendario todavía le plantea nuevos partidos y el objetivo del plantel es seguir peleando en la parte alta de la tabla. El argentino, además, atraviesa un momento importante a nivel individual, luego de contribuir con un doblete en una noche que terminó con la clasificación celeste.