Los hinchas no dejan de contar las horas para poder ver a uno de sus más grandes ídolos en el fútbol mundial: Lionel Messi, quien en una semana ya estará pisando suelo nacional, para lo que será el mano a mano que tendrá Inter Miami ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental de Ate. Si bien, para muchos los precios se han ido por las nubes, hoy se pudo conocer que se han vendido más de 35 mil tickets para este emocionante duelo.

Y es que ya se agotaron las primeras zonas del Universitario vs Inter de Miami, como por ejemplo, ‘Hospitality’ que incluye una cena con los futbolistas del equipo estadounidense e incluso, en la venta preferencial que se aperturó hace algunos días, los socios, socios adherentes y todos aquellos que han comprado entradas para la ‘Noche Crema’, agotaron sus posibilidades de compra.

Lo cierto es que no todos tendrán la posibilidad de ver a Leo Messi en este espectáculo futbolístico, que incluso tendrá un show de medio tiempo al mismo estilo del Super Bowl, para que no se queden con las ganas de ver el partido ya se ha confirmado la plataforma que será la responsable de la transmisión de este magno evento.

¿Por qué canal será transmitido el Universitario vs Inter de Miami?





Apple TV será la encargada de emitir el Universitario vs Inter Miami en todo el mundo. La aplicación cuenta con los derechos de transmisión de los partidos del conjunto de Lionel , no solo en la MLS sino también los amistosos, por lo que en esta ocasión no será la excepción.

Un ejemplo claro fue que el último fin de semana, el cuadro de Estados Unidos se enfrentó a América de México, partido que terminó con victoria de los ‘rosados’ en definición por penales,- y la app de streaming de la manzana lo transmitió.

Es más, en el entretiempo del Inter vs América, se presentó un banner con la agenda del club del exfutbolista David Beckham, en la cual figuraba también el encuentro de preparación con la ‘U’, así como también los otros partidos que le siguen a ese. Algo que refuerza la información de que pasará por esta señal.

En ese mismo escenario, el representante de la empresa organizadora señaló que se encuentran en negociación con un canal de televisión peruano para que emita este duelo histórico. Se ha mencionado a GOLPERU (dueño de los derechos de la ‘U’) e incluso a la L1 Max; no obstante, hasta el momento no hay nada confimado para los aficionados nacionales.

“Hay negociaciones, han tenido un acercamiento canales de señal abierta y también de cable, pero no está todavía cerrado. Hay mucha predisposición, no hay nada cerrado, en los próximos días habrá novedades, por ese lado queremos que se comparta por todo el país. También hay la opción a nivel mundial por un auspiciador oficial del club que es Apple TV, pero en el tema local se está evaluando, seguro escogeremos la mejor, por ahora no puedo garantizar nada”, comentó al respecto.





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?





Previo al duelo contra el Inter Miami, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a la Selección de Panamá por la ‘Noche Crema’. Dicho compromiso se llevará a cabo el viernes 24 de enero desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental. Asimismo, este cruce será transmitido por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV y en su versión de streaming a través de Movistar TV App.





