Tal como anunció Jean Ferrari el último fin de semana, Universitario de Deportes tiene planeado cerrar esta semana los fichajes de dos jugadores extranjeros. Se busca un delantero y un portero. Respecto al atacante, ya hay un acuerdo con Diego Dorregaray; y ahora Depor pudo conocer que el arquero elegido por la directiva ‘crema’ es el uruguayo Sebastián Britos, quien salió campeón del fútbol ‘charrúa’ con el Liverpool de su país. En ese sentido, este martes, el representante del guardameta, Gastón Filgueira, se refirió al interés de la institución ‘merengue’.

La gerencia deportiva del club, encabezada por Manuel Barreto, se ha decidido por el portero de 35 años, que fue elegido como el mejor en su posición en la última temporada del campeonato uruguayo. La ‘U’ ya realizó una oferta al deportista. Eso sí, tiene competencia: según el agente, hay varios equipos interesados, y otro de ellos es Nacional, tricampeón de América.

En primer lugar, Filgueira reconoció que la oferta del campeón peruano es atractiva. “Sí, es uno de los clubes de Perú que nos contactaron. Es un club que cumple su centenario y acaban de salir campeones. Además es el más popular del Perú, despierta el interés. Pero, lo que falta es finalizar esto con la suspicacia de la firma de un contrato. La verdad, diría que es cuestión de horas para que Sebas defina su futuro”, dijo a Sport 890.

No obstante, el representante apuntó que también existen conversaciones con el ‘Bolso’, un club en el que el portero siempre quiso jugar a lo largo de su carrera. “Hubo algún contacto con Nacional. Por ahora no hay nada formal. Sebastián (Britos), cuando empezó a nombrarse lo de Nacional, él me dijo que quería jugar en Nacional, me dijo que estaría bueno”, agregó en el citado medio.

Cabe destacar que, a lo largo de la temporada 2023, Sebastián jugó 34 partidos, todos como titular. En total, sumó 3090 minutos con la camiseta ‘negriazul’ y al final del año salió campeón nacional. Anteriormente jugó para clubes como Central Español, Rocha, Atlante, Juventud, El Tanque Sisley, Cerro, Cortuluá, Oriente Petrolero, Montevideo Wanderers y Bella Vista.





La agenda crema en enero de 2024

Además del duelo ante Atlético Nacional (14/01), Universitario de Deportes tiene previsto otros dos amistosos más. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 10 de enero, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche, por la ‘Noche Poeta’. Luego de dicho compromiso el equipo retornará a Lima para hacer maletas y volar a Miami para el choque ante los ‘cafeteros’.

Al regreso de dicho compromiso se dará lo que será la velada estelar del cuadro merengue: la Noche Crema. Este encuentro con los hinchas, donde se conocerá al plantel 2024, también servirá para que los jugadores disputen su último partido amistoso, antes del arranque de la temporada. Eso sí, en los próximos días se dará a conocer el rival, pues a la fecha la directiva del club aún no confirma contra qué club se enfrentarán el 20 de enero.





