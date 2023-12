Las celebraciones del título conseguido por LDU de Quito pasaron a un segundo plano tras conocer la postura de Isaac Álvarez, presidente de la ‘Casa Blanca’ con relación al futuro de Paolo Guerrero en el combinado ecuatoriano, el mismo que -por decisión del delantero de la Selección Peruana- solo se tocará luego de que se resuelva el tema de la renovación del actual director técnico, Luis Zubeldía, quien le brindó la confianza para llegar al conjunto norteño que no solo ganó la Serie A de Ecuador, sino también la Copa Sudamericana.

“Es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo.. Es una institución y eso de poner condicionamiento -en lo personal- creo que no corresponde porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer la divisa, defender los colores, trabajar fuerte y con ganas”, sostuvo el presidente del cuadro ecuatoriano en diálogo con ‘K-CH Radio’.

Cabe destacar que, tras la llegada de Paolo Guerrero a LDU de Quito, su reto principal era avanzar en la Copa Sudamericana y lo logró. En este certamen, el delantero de la Selección Peruana jugó siete encuentros, donde marcó tres tantos y acumuló 646 minutos, además de alzarse con la copa del torneo, tras vencer en tanda de penales a Fortaleza de Brasil.

En Ecuador, el ‘Depredador’ disputó 13 duelos en el campeonato, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle. En este recuento vale destacar los cinco goles que marcó, los mismo que fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional.

En total, se puede señalar que Paolo Guerrero sumó 42 compromisos con LDU de Quito, haciéndose presente con 11 anotaciones y dando asistencias en dos oportunidades. Respecto a los minutos de juego, acumuló 2,393′ a lo largo del segundo semestre del año.

¿Qué dijo Zubeldía sobre su renovación?

El entrenador de LDU de Quito sabe que culminó de manera existosa su paso por el conjunto norteño, pero que las últimas semanas no fueron nada fáciles en la interna del plantel principal, ya que una disputa entre las cabezas del combinado ecuatoriano causaron muchas dudas dentro del equipo de cara a la próxima temporada, lo que ha dejado en incertidumbre los deseos que posee el comando técnico de continuar con la aventura.

“Estuvimos sufriendo -el último mes- con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto. Estuvimos naufragando en situaciones complicadas y no por nosotros. Desde el día uno queríamos un 2024 con LDU de Quito, pero por cuestiones dirigenciales, hasta que no haya una unión en cuanto a la Comisión de Fútbol y el presidente, de cara al futuro, la pasamos muy mal, nuestra familia la pasó muy mal y creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre, pero nos callamos la boca”, sostuvo el entrenador tras el partido.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO