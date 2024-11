Sebastián Britos, portero de Universitario de Deportes, expresó su alegría por el título logrado en el Centenario del club, aunque su futuro en el equipo sigue siendo incierto para la próxima temporada. Tras el empate frente a Los Chankas en Andahuaylas, que le dio la nueva corona al conjunto crema, el guardameta uruguayo le dedicó el triunfo al reciente fallecido utilero César ‘Zapatito’ Vega , lamentando su partida y también a su propia familia, que siempre lo ha apoyado en su paso por el balompié.

El portero, de 36 años, admitió en una entrevista con L1 MAX que le costó procesar la victoria. “Me cuesta aún digerirlo, puesto que teníamos que acabar hoy, pero no era certero que fuese así”. A pesar de la emoción, aseguró que se concentrará en disfrutar el logro junto a sus compañeros. “Eso hace que no haya bajado la guardia, con el correr de las horas lo disfrutaré más”.

Por último, el charrúa no aclaró si continuará en Universitario, aunque dejó en claro su aprecio por el club: “Es un club importante para mí, el más grande en el que he jugado. Me han abierto las puertas de una manera que no me esperaba. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Sebastián Britos llegó este 2024 a Universitario. (Foto: Universitario)

Recordemos que el pasado lunes, Universitario despertó con una lamentable noticia: el querido César ‘Zapatito’ Vega falleció a causa de un accidente de tránsito, en la Panamericana Sur, cuando regresaba a su casa tras sus labores en Campo Mar. Este lamentable suceso provocó gran conmoción, ya que la relación entre el histórico utilero y los integrantes del elenco merengue era muy cercana.

Tras ello, el martes por la tarde, familiares y parte del equipo de Ate le dieron el último adiós en el cementerio del Parque del Recuerdo, donde Edison Flores, Sebastián Britos y otros jugadores llevaron el féretro del exintegrante de la ‘U’.





Así quedó el orden para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

