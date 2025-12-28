Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Sekou Gassama quiere hacer historia: los africanos que jugaron en la Liga 1
En medio del fichaje ‘bomba’ de Universitario de Deportes, es preciso recordar las veces en las que un futbolista africano llegó al país para romper el mercado y ser la sorpresa de los refuerzos de la temporada. En esta nota repasamos a los más sonados.
Sekou Gassama quiere hacer historia: los africanos que jugaron en la Liga 1. (Foto: Composición Depor)
1 / 7
2 / 7
Sunday Afolabi (Nigeria) - USMP. (Foto: Ovación)
3 / 7
Franck Armani Anoumou (Costa de Marfil) - San Martín.
4 / 7
Prince Amoako (Ghana) - Sporting Cristal.
5 / 7
Anor Aziz (Ghana) - Sporting Cristal.
6 / 7
Yankuba Ceesay (Gambia) - Alianza Altético. (Foto: El Comercio)
El fútbol peruano ha sido, a lo largo de las décadas, un escenario de destinos exóticos y apuestas arriesgadas que han permitido la llegada de talentos provenientes de las latitudes más distantes. Entre estas historias, destaca la huella de los futbolistas africanos en la Liga 1, quienes arribaron con la promesa de aportar potencia y una frescura física distinta a clubes como Sporting Cristal, USMP, Sport Boys entre otros. Y, con la llegada de Sekou Gassama a Universitario, se amplía la lista de nombres. Desde delanteros que se convirtieron en figuras de culto hasta mediocampistas que pasaron de forma fugaz, revisa en esta galería los jugadores africanos que incursionaron en el fútbol peruano.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.