Seskou Gassama jugará en Universitario de Deportes. (Video: Universitario)

Universitario va en búsqueda del tetracampeonato, por lo que quiere armar una plantilla con variedad de jugadores y alta competitividad. En ese sentido, desde tienda crema anunciaron al segundo refuerzo para la temporada 2026: Sekou Gassama. Nacido en Senegal, tendrá su primera experiencia en el Perú a sus 30 años, con el fin de aportar en ofensiva para los dirigidos por Javier Rabanal que participarán de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también tienen el objetivo de volver a coronarse en la Liga 1.

Noticia en desarrollo...

