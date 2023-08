Alianza sin medio equipo

Alianza Lima, por ejemplo, enfrentará el sábado 9 de septiembre a Cantolao en Villa El Salvador y sufriría la ausencia de hasta tres jugadores. Carlos Zambrano, Bryan Reyna y Christian Cueva formaron parte de la última convocatoria de Reynoso para los amistosos de junio ante Corea del Sur y Japón, y todo hace indicar que volverán a ser considerados para la fecha doble por Eliminatorias. Si bien Zambrano y Reyna están sentidos y se perdieron el último juego de los blanquiazules ante Cienciano en el Cusco, hay tiempo para recuperarse hasta el día del partido y ambos gozan de la confianza del DT de la bicolor. En el caso de Cueva, el ‘Cabezón’ también lo considera dentro de su nómina más allá de que el volante no está en su mejor nivel.

Quien tendrá un dolor de cabeza enorme será Mauricio Larriera. El técnico uruguayo sumará estas tres bajas a su ya larga lista de ausentes por lesión y necesitará echar mano de sus canteras para completar al equipo, como pasó en la reciente jornada. Además, si se confirma la convocatoria de Cueva, Alianza se quedará sin un ‘10′ de creación, dado que Jairo Concha continúa sentido. Cristian Benavente, en tanto, todavía no está apto para jugar y Larriera tendría que cambiar su estrategia para sostener la idea de juego.

Así quedó la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura.

Cristal también sufre

Por otro lado, Sporting Cristal también sufriría la ausencia de hasta cuatro jugadores para el choque del domingo 10 de septiembre contra Sport Boys. En la gira asiática de junio, Reynoso convocó a Jhilmar Lora y Yoshimar Yotún; pero a la lista se incorporarían dos elementos más: Joao Grimaldo y Renato Solís. El primero atraviesa un buen momento con los celestes en el torneo local y es uno de los más desequilibrantes en el uno contra uno, mientras que el segundo sería una de la sorpresas que alista el ‘Cabezón’ en su intención por renovar el arco de la bicolor.

De hecho, Tiago Nunes era consciente de que no iba a contar con Yotún ni Grimaldo ante los rosados por sanción y expulsión, respectivamente, y tenía que echar mano de su banca. No obstante, si se suman Grimaldo y Solís, el panorama cambia y el técnico brasileño necesitará modificar sus piezas para no perder el equilibrio en el equipo. Los celestes urgen sumar puntos en cualquier cancha para mantenerse como únicos líderes del Clausura y tomar ventaja en el Acumulado.

La ‘U’, el más perjudicado

En cambio, el caso de Universitario es distinto al de sus ‘compadres’. A priori, los cremas serán los más perjudicados porque perderían más jugadores que sus rivales para el duelo ante Municipal (domingo 10 de septiembre). En junio pasado, Reynoso llamó a José Carvallo, Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera; y todo hace indicar que sus nombres estarán en la próxima nómina. La única duda es la del arquero crema, pues es probable que deje su lugar de confirmarse la convocatoria de Solís. Sin embargo, quien se sumaría a este grupo es Piero Quispe, de buen rendimiento en el Clausura y uno de los rostros del recambio generacional que urge en la bicolor.

Jorge Fossati está alerta ante esta situación, porque se quedaría sin sus principales figuras. Polo, Flores, Quispe y Valera conforman la columna vertebral de la ‘U’ y sin ella es difícil sostener un buen juego en la cancha. El DT uruguayo posee opciones en el banco, como Horacio Calcaterra, Luis Urruti, José Rivera y Emanuel Herrera; pero no tienen margen de error. Los merengues están obligados a ganarlo todo para recortar distancias con Cristal en el Clausura y Alianza en el Acumulado. Se juegan la única chance de llegar a los partidos de definición a fin de año.

