Cuando Juan Reynoso elaboró su lista final de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Paraguay y Brasil en el inicio de las Eliminatorias a Norteamérica 2026, lo hizo con total conciencia de lo que podía pasar. El técnico prescindió Christian Cueva y Edison Flores, referentes y mundialistas con la bicolor, porque ambos estaban lesionados o presentaban alguna dolencia muscular. Su situación física se expuso en un comunicado que alertó a todos; pero pocos días después esa situación cambió por completo. Ahora, ‘Aladino’ y Orejas’ fueron confirmados para jugar este fin de semana en Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente, ya que están en buenas condiciones. Entonces, ¿por qué el ‘Cabezón’ no los incluyó en su nómina final?

“Todas las ausencias son por lesiones”, sostuvo Reynoso en la conferencia de prensa previo al partido contra Paraguay. El DT sostiene su argumento en el comunicado que aseguraba el diagnóstico de Cueva y Flores. El primero tenía una “fatiga muscular”; mientras que el segundo, “molestias musculares”. Si bien ambos podían recuperarse en cuestión de días, continuar convocados y llegar con lo justo al debut en Ciudad del Este, el entrenador de la bicolor tomó la decisión de no incluirlos bajo una premisa que cobrará mayor relevancia a partir de ahora: quiere a todos sus futbolistas al 100% físicamente.

Reynoso entiende que disputar las Eliminatorias demanda una alta exigencia y para eso necesita a todos en su mejor versión posible desde el momento en que pisan la Videna para entrenar. Cueva y Flores no encajaron en esa idea y a pesar de que los tiempos daban, el DT no los consideró. Es su decisión, su manera de trabajar y eso se respeta; pero también es un mensaje para el resto de jugadores que pertenecen a su universo de posibles convocados: los nombres no están por encima de lo que necesita la selección.

Lo que ha decidido Reynoso contrasta totalmente con lo que hacía Ricardo Gareca en su etapa de entrenador. Si el ‘Tigre’ tenía a un jugador que no estaba al 100% y llegaba con lo justo para un partido, lo convocaba porque era importante para su esquema. El argentino priorizó lo que había construido en la selección con los nombres que fueron protagonistas de esa misma obra. Gareca iba al límite con las lesiones en cierto modo y eso motivó a que algunos clubes se quejaran porque la bicolor parecía un centro de rehabilitación. Pero esa es la diferencia respecto de Reynoso. El ‘Cabezón’ tiene su propia dinámica de trabajo y la aplica en la medida de lo posible.

No obstante, Reynoso también quiso priorizar los nombres en los amistosos. Por ejemplo, convocó a Flores para enfrentar a Corea del Sur y Japón incluso sin sumar minutos de juego. Lo mismo con Cueva, quien ese entonces ofrecía su peor versión en Alianza Lima y le costó mucho el trámite de los partidos. El DT lo intentó y no dio resultado. Por eso, ahora su postura es otra, una más simple y dura al mismo tiempo. Quien no está al 100% físicamente, sea quien fuese, no será considerado. Eso sí, esto se mide por resultados y el tiempo dirá si tuvo razón o no.

Por otro lado, que Cueva y Flores se hayan recuperado y jueguen el fin de semana con sus clubes, confirma que sus dolencias no eran de gravedad. Ambos entrenan con sus respectivos equipos, cumplen con las indicaciones de sus técnicos y seguramente serán titulares en la jornada 12 del Clausura. Si bien verán el Perú-Paraguay por televisión, de ellos depende únicamente regresar en mejor momento a la selección.

