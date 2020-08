Claudio Pizarro es uno de los futbolistas peruanos con mayor trayectoria a nivel internacional. A lo largo de su carrera, el delantero supo sobresalir en Europa, convirtiéndose, incluso, en ídolo del Werder Bremen y en un jugador muy querido en Bayern Munich; sin embargo, ahora que ya puso un punto final a su trayectoria como futbolista, mira hacia atrás y asegura que tiene una espina con la Selección Peruana.

“La Selección representó todo para mí. Fui capitán y viví cosas importantes, como clasficarse al Mundial después de años. Cuando llegué a la Selección en 1999 me estaba yendo para Europa, y comencé a ver situaciones complicadas. Hacían falta cambios, como en la mentalidad, pero también en ser más profesionales, y eso fue lo que intenté transmitir desde entonces. Sentía que, al ser uno de los pocos de afuera, podía ayudar. Ese cambio, a la larga, fue clave para conseguir después para la clasificación”, sostuvo Claudio Pizarro.

El ‘Bombardero de los Andes’ también se refirió a la decisión de Ricardo Gareca al no convocarlo al Mundial Rusia 2018. “Lo dije y no cambiará, resultó una gran decepción no participar del Mundial. Me dolió y dolerá, fue lo único que le faltó a mi carrera. Pero siempre respeté las decisiones de cada entrenador, sabiendo que debía aceptarlas y seguir adelante”, señaló.

En la misma entrevista, Claudio Pizarro fue consultado por la posibilidad de que la ‘Bicolor’ llegue al próximo Mundial con un cupo directo, a lo que respondió: “Fríamente no. Pero por el corazón, espero que sí. La eliminatoria es una carrera de larga duración, y muchas cosas pueden pasar. Hoy lo veo difícil, aunque hay que esperar, jugar y reevaluar más adelante. ¡Eso sí, siempre alentando a la selección y esperando que le vaya bien!”.

“La Selección ha crecido mucho en los últimos años, pero hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, yo esperaba que varios de los que hicieron una gran eliminatoria y un buen Mundial, evolucionaran a equipos importantes de Europa, y no pasó”, señaló en la misma línea.

