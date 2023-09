Su nombre y apodo es asociado a Sporting Cristal. Un título nacional (1996) y el subcampeonato de la Copa Libertadores (1997) adornan su palmarés. Integró la selección peruana, el último proceso bajo la conducción de Juan Carlos Oblitas que arañó la clasificación al Mundial de Francia 98. Su máximo logro internacional fue conquistar con Zaragoza de España la Copa del Rey en las temporadas 2001 y 2004. Con ustedes, el ‘Conejo’ Rebosio, ‘chalaco’, bailarín y hermano de fútbol de Alfonso Yañez, quien desfiló en ‘Los Titulares de Puchungo’ para repasar su hoja de vida, contar anécdotas y compartir vivencias.

En charla de ‘compadres’, con harta carcajada y barrio, ‘Conejo’ habló de su tío que lo inició en el fútbol, su amistad con ‘Kukín’ Flores, paso por Sporting Cristal, la bicolor, Zaragoza y su participación en El Gran Show, entre otras cosas. Una entretenida conversación que no te puedes perder.

¿Quién te animó a iniciarte como futbolista?

Mi tío ‘Charanguita’, hermano de mi mamá. Hace poco falleció. Era una persona humilde y bonachón, siempre me enseñó a ser correcto. Me compró mis chimpunes febo. Cuando fui a Cantolao, me compró las pitucas power, me sacó de mascota. Siempre me decía que podríamos ser pobres pero responsables. Me llevaba a entrenar al parque.

¿Qué faltó decirle a tu tío ‘Charanga’?

Agradecerle por todo, lo amo. Él murió un domingo día del padre, nunca lo fue, tuvo pareja, fue mi entrenador. Se fue muy rápido.

¿Qué recuerdos en tu debut profesional?

Los mejores. Mi tío me acompañaba cuando podía. Tenía 17 años, un año después fui papá.

¿Tuvo que ver mucho ‘Chalaca’ Gonzales o Alberto Gallardo en tu carrera?

Yo quería jugar en Sport Boys, pero había firmado por Sporting Cristal. Hablé con ‘Chalaca’, le conté y le pedí que hable con Gallardo, quien dirigía en Cristal. Los veía de lejos hablar, y después ‘Chalaca’ me dijo que ya empezaba desde mañana a entrenar con Cristal. Es un club serio, grande, y así comencé mi historia ese gran club. Después le conté a Gallardo que le tenía miedo, hablaba fuerte, pero entendió y me ayudó mucho. Un tipo muy querido y respetado por todos.

Un golpe futbolístico de por vida será no haber clasificado a un mundial...

Yo fui parte de Juan Carlos Oblitas de la época de Juan Reynoso, Nolberto Solano, de la última Eliminatoria. Sabíamos que había mucha diferencia de goles con Chile, la gente pensaba que ya estábamos en el Mundial.

Miguel Rebosio y Juan Reynoso compartieron juntos en la selección peruana | Foto: REUTERS

¿Oblitas era muy paternalista?

Era chévere, muy sutil su mentada de madre. Supo llevar grupos, siempre participaba, estaba con nosotros. Lo más amargo que podía escuchar era su mentada de madre, pero era chévere. Estoy agradecido a él. Me hizo debutar.

¿Qué te dijo?

El mismo día del partido que iba a ingresar, carajo. Se ganó con gol de Jorge Soto, el gol a Chilavert, después me felicitó, que siga por el buen camino.

¿Cuándo jugabas por la selección con qué jugador era más bravo de marcar?

Ronaldo. Era fuerte. Yo lo marqué en el 97, 98, en España. Era trotón, pero no podías chaparlo cuando la picaba.

¿Delantero peruano más cargoso?

Waldir Sáenz era habilidoso, la ‘Foca’ Farfán, el tío.

¿Extranjeros?

Denilson. Hacía la bicicleta, no sabías para donde salía. Después le tuve que meter un viaje contra la valla. Era muy habilidoso.

¿Quién era más amarra bola?

Julinho. Todo quería hacer.

¿Quién armaría el tono en los vestuarios?

Si es con música, Solano, pero sí es con joda Ciurlizza y Olcese.

Dolió mucho la partida de Carlos ‘Kukín’ Flores...

Yo estaba en mi casa y nunca apago mi teléfono. Suena mi teléfono y estaba llamando ‘Kukín’, era las siete de la mañana. Contesto, y me dan la noticia. No lo podía creer. Llegué a su departamento, y habían dos policías, abro la puerta y lo veo tirado a ‘Kukín’. Después llamé a ‘Caramelo’ Zegarra, quien subió y pedía que despierte a ‘Kukín’ con gritos desgarradores. Era un domingo de carnaval. Carlos se fue de este mundo sin saber que había mucha gente que lo quería. Siempre quería juntar a todos los barrios.

Recién te iniciabas en Sporting Cristal cuando jugaste la Copa Libertadores del año 97...

Tenía veinte años, y una lesión, que fue cuando jugamos ante Cruzeiro en Lima. Aquel año fue mi mejor temporada, era mi segundo año en Primera. Mi primera Libertadores. Yo debuté chibolo con Juan Carlos Oblitas, quien dejó una lista de jugadores junto a Leao Butrón, Miguel Mostto. Ya después llegó el brasileño Carbone, quien me dijo que no me preocupe, iba a jugar de a poco, pero también tuve una propuesta de Unión Minas en Cerro de Pasco. Hasta que llegó mi debut, ganamos 3 a 0 a Sipesa. Jugué de último en la defensa con los rápidos Rebagliati y Prado, era un equipo alterno.

(Foto: Agencias)

¿Quién llevaba la batuta de ese equipo?

Garay, Balerio y Asteggiano. Marcelo era espectacular. Siempre me hablaba, aconsejaba mucho.

¿Qué recuerdos de los enfrentamientos con Celta de Juan Jayo?

Antes de la final del Celta jugábamos la permanencia. Contra Jayo, jugamos y empatamos uno a uno. Un partido que nadie se quería atacar. Con Jayo lo hablamos, tenían al ‘Piojo’ López, Berizzo, Cáceres, un equipazo. Llegó la final, me dieron tres días de descanso, y llegó el partido. Otra cosa. Cambié de camiseta con Jayo.

¿Qué pasó ante Colombia, en Barranquilla, el 5 a 0, por Eliminatorias?

El ‘Chorri’ se sinceró, jugaba en Colombia, y nos dijo a todos que no salgamos a calentar, el sol estaba encendido, pero el preparador físico dijo que no íbamos a sentir. Ni Colombia salió. La sensación térmica era muy fuerte, duramos solo un tiempo. No daban las piernas.

La selección peruana justamente con Juan Reynoso jugarán el próximo 12 de octubre ante Chile, en Santiago, como sucedió en el año 97, donde fueron golpeados por los policías y un clima muy hostil...

Desde que llegamos a Chile. En el trayecto al hotel todo fue hostigamiento. En el hotel faltaba Paul Cominges y yo, pero no había habitación, solo una matrimonial, y éramos la delegación peruana. Jodían por los pasadizos, todo era mandado. En el estadio pusieron parlantes, todo fue preparado.

¿Algún mea culpa durante tu carrera como futbolista?

Tuve lesiones y seguí jugando. Me operaron de la columna en la selección. Al principio tenía lumbalgia, eso fue cuando jugaba en Grecia (Paok Salónica), en el año 2006. Arriesgué mucho. En Sport Boys me operé de los meniscos, también. No me arrepiento de nada, cometí errores, pero siempre fui consciente de lo que tenía que hacer.

¿Cómo te animaste a participar en El Gran Show de Gisela Valcárcel?

Yo bailo desde chiquito. Las salsas antiguas, sale el tema de El Gran Show me llaman cuando estaba en Boys (2008). Yo quería seguir jugando, pero se me dio esa oportunidad. Hablé con la producción. Después conversé con mi familia, mi mamá y estuvo buena la candela. En esa época tenia de rivales en baile Rebeca Escriben, Adolfo Aguilar, Belén Estevez. Yo entrena con ‘Chalaca’ en San Miguel, y después ensayaba. Mi primer baile lo hice normal. En la primera gala me mandaron a sentencia.

