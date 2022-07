Él no solo es un jugador más, es un ‘obsesivo’ del fútbol: cursa sus estudios para convertirse en entrenador. Y, además, es un comprometido con las divisiones formativas. Prueba de ello es que fundó una escuela de arqueros en su país en 2017. Por otro lado, tras la partida de Ricardo Gareca, Melián nos dio un breve análisis de su visión del fútbol peruano.

Cuando llegaste en 2020 nos dijiste que eras un jugador de procesos largos, pues venías de estar seis temporadas en Racing de Montevideo. Hoy con Municipal cumples tu tercera campaña. ¿Cómo lo analizas?

Me siento muy cómodo en Municipal. Agradezco la confianza que la dirigencia mantiene en mí desde el primer día que arribé a Lima. A la hinchada que siempre me hizo sentir bien, querido en el club. La deuda pendiente es lograr otro tipo de objetivos que la institución se merece, pero vamos a camino a ello.

Eres consciente que actualmente eres el líder del equipo, debido a tu personalidad y también a tu buen nivel en el arco...

Desde que llegué tuve la suerte de quizá como extranjero hacer la diferencia o poner ese granito de arena como capitán o referente. Hoy en día me siento un líder más en el grupo, soy de dialogar mucho con los compañeros.

¿Qué es lo que más te llama la atención de Municipal?

Su gente, es un club muy querido, eso me enamoró. Ahora este año más con la vuelta del público a las canchas, el folclore que se vive en las tribunas, es impresionante. Cuando llegué en 2020 lo viví poco por la pandemia, pero hoy me doy cuenta la cantidad de gente que mueve el club. Lo disfruto cada que vez que me toca jugar. El hincha que acompaña es algo que me asombra, por lo difícil de la geografía de este país.

‘Muni’ tiene la particularidad de tener hinchas veteranos, a veces hasta mayores de 80 años acuden a alentar a la cancha, ¿te impresiona eso?

Ahora mismo se viene el aniversario 87 (este 27 de julio) y eso demuestra que Municipal tiene mucha historia en el futbol peruano. Por eso que nosotros tenemos la vara muy alta para lograr objetivos porque Municipal merece otro protagonismo. A principio de año lo tuvimos, pero hoy la tabla nos tiene en otro lugar que nos hace reflexionar y dar un plus.

La ‘Franja’ lleva cinco fechas sin ganar, ¿qué habría que fortalecer de cara al Clausura?

Nosotros tenemos el chip de que llevamos dos fechas sin perder, una mirada más optimista. Ahora se viene una seguidilla de partidos exigente, pero Municipal tiene que salir a ganar y ser protagonista en todas las canchas. Creo que lo importante ahora es encontrar solidez defensiva, que nos faltó mucho en la segunda mitad del Apertura. Sabemos que de mitad de cancha para adelante tenemos condiciones y una jerarquía importante.

¿Te gustaría seguir en Municipal muchos años más?

Mi contrato finaliza en diciembre, pero por mi parte tengo todas las ganas de seguir en el club. Aún no hay conversaciones, pero estoy a la expectativa de lo que se decida. Todavía falta mucho para el término del año. Mi primera opción será Municipal.

¿Cuál es el objetivo de ‘Muni’ a fin de año?

Hay que ir partido a partido. Pero sería loco si no pensamos que el objetivo final es tener una participación en una copa internacional. Al club le daría un salto de calidad importante.

¿Qué piensas acerca de la salida del ‘Tigre’ Gareca de la selección peruana?

La verdad que al ser el tercer año que estoy en Perú me da mucha pena por todo lo importante que consiguió. Su salida representa un golpe duro para el fútbol peruano. Ahora hay que ver quién toma la posta, quién es el indicado para tomar su lugar y esperar cómo se va desenlazando este nuevo proyecto. El fútbol peruano perdió un gran profesional.

Se habla de Sampaoli, Bielsa, Beccacece, Crespo y Reynoso, ¿prefieres a alguno?

Mi pensamiento es que sea el proceso el que esté por detrás del nuevo técnico. El fútbol peruano necesita orden en la parte profesional. Por ejemplo, ordenar el área de menores que está muy descuidada. Eso daría otros resultados a futuro. Gareca lo trató de manejar, impulsar, pero bueno no lo tuvieron muy en cuenta. El técnico puede ser cualquiera de los que nombraste, pero lo importante es la atención que le den a sus proyectos.

Haciendo hincapié en el tema de menores, ¿consideras que el Perú está a años luz de Uruguay?

La parte formativa es demasiado importante. En los tres años que llevo en Perú vi jugadores con muchas condiciones, pero quizá hay detalles que no los traen incorporados desde las menores. Entonces cuando el DT quiere echar mano de ellos, por la bolsa de minutos que te exige, no están capacitados y son expuestos a acelerar su proceso de madurez. El objetivo tiene que ser que el peruano con 16 o 17 años llegue a Liga 1 con todas las herramientas y así poder salir al extranjero. En el fútbol uruguayo somos poquitos, pero se hace bastante hincapié a las menores, hay mucha competencia, y eso repercute que haya tantos jugadores que quieren mostrarse.





