Esta semana, Mister Chip dio a conocer que la Selección Peruana se encuentra en el puesto 35 del Ranking FIFA. Esto, luego de acumular dos empates y cuatro derrotas en las Eliminatorias 2026, así como por haber sumado solo un tanto en dichos compromisos. Si bien el panorama no luce alentador, para Edison Flores aún se tiene oportunidad para salir de este mal rato, especialmente, con la ayuda de los talentos más jóvenes que se han incorporado al grupo.

Desde los amistosos previos, se fueron sumando al elenco nacional nombres como Bryan Reyna y Piero Quispe, pero con el inicio de las Clasificatorias también se incorporaron Franco Zanelatto y Joao Grimaldo, dando paso así a una generación nueva de jugadores que han sabido responder cada vez que ingresaron al campo de juego con la blanquirroja. Por ello, para el ‘Orejas’, es preciso que tengan mayor roce internacional.

“Tienen con qué pelear afuera, el talento de ellos es innato, tanto de Joao Grimaldo, Bryan Reyna, Piero Quispe y de Franco Zanelatto, quienes están teniendo minutos. Les va a servir de mucho, ojalá puedan tomar esas oportunidades, vivir nuevas experiencias y sean importantes para la selección”, sostuvo el volante de Universitario de Deportes en diálogo con Sintonía Te Ve. No obstante, para hablar del futuro, toca también hacer un análisis del presente.

Al respecto, Flores indicó que “nos ha costado el inicio de las Eliminatorias, pero creo que hay jugadores claves que podemos revertir esta situación. En las últimas fechas, he notado que hubo un cambio, una mejoría en el aspecto de actitud. Creo en mis compañeros”. De momento, la ‘bicolor’ se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, las cuales continuarán hasta setiembre del 2024.

Respecto a cómo le fue este año, el extremo merengue confesó que “ha sido un 2023 difícil, seguramente me ha tocado en un momento que no he estado tan bien físicamente, por eso no he estado, lo mismo le ha pasado a otros jugadores. Han llegado nuevas caras, que tienen que tener en la mente que tienen que subir su nivel e irse a otros lados a experimentar alta competencia”.

¿Qué está pasando en la Selección Peruana?

La Selección Peruana viene atravesando una crisis a nivel deportivo. Los dos empates (primero sin goles ante Paraguay en el debut y hace poco contra Venezuela) y las cuatro derrotas (frente a Brasil, Argentina, Chile y Bolivia) han sentenciado la salida de Juan Reynoso, como director técnico. El estratega nacional no logró convencer con su metodología de trabajo a la directiva de la FPF ni a los hinchas, por lo que en los próximos días se anunciaría su salida.

Esto, sumado a las estadísticas (0.8 disparos en promedio por partido, además de sumar solo un gol) hizo que comience la búsqueda por un nuevo comando técnico, con el que se pueda iniciar el próximo año, tanto los amistosos de marzo, así como la Copa América (a jugarse en Estados Unidos y con participantes de la Concacaf) y las siguientes jornadas de las Eliminatorias.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego la fecha doble de las Eliminatorias 2026 correspondientes a noviembre, la Selección Peruana volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo, en unos amistosos de preparación con miras a la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Tras dicho certamen, el equipo de todos retomará el proceso clasificatorio: recibirá a Colombia y luego visitará a Ecuador en septiembre.





