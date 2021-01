Un escenario que no parece mejorar. El último martes el presidente Francisco Sagasti dio a conocer las nuevas medidas de confinamiento, ante el rápido incremento de contagios en el país. Esto implica la suspensión de actividades colectivas, incluyendo las deportivas. Y no solo afecta a los clubes de la Liga 1 y Liga 2, sino también a los programas de formación juvenil, los cuales se han visto muy afectados por su paralización.

Bajo este panorama, el director de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Ernesto Arakaki, sostiene para Depor que el único camino para mantener a los muchachos preparados es continuando con sus entrenamientos de forma remota, tal y como lo vienen realizando los clubes y también los centros de alto rendimiento, que hace poco fueron reactivados en las regiones. Esto, por el bienestar de los muchachos y sus familias.

Publicaste un tuit, donde priorizaste la salud de los chicos y hablaste de una preparación sin exponerlos, bajo el contexto en el que vivimos. ¿A qué se dio ello?

Nosotros recibimos muchas críticas y muchas observaciones, sugerencias y la inquietud de la gente por empezar los torneos de menores. Como Federación somos los primeros interesados y estamos ansiosos por iniciar las actividades normales, pero hay que ser ciegos para no darse cuenta que hoy el panorama de la emergencia sanitara se ha empeorado, por lo que hay que priorizar la salud. Era por eso, hacer un llamado a la tranquilidad, a la paciencia.

Ernesto Arakaki se refirió en su cuenta de Twitter sobre la realidad del fútbol formativo en pandemia. (Foto: @ernestoarakaki)

Muchos clubes, instituciones y academias se siguen preparando de manera virtual. Ojo, no es lo que queremos ni las circunstancias que quisiéramos, pero allí está nuestra mentalidad fuerte, nuestra perseverancia en adecuarnos a este panorama. A eso iba mi llamado.

No obstante, mucha gente también lo malinterpretó, creyendo que en todo el año no va a haber torneos y no es nuestra intención. La nuestra es estar siempre listos y preparados para que, cuando se den las condiciones, poder estar listos para empezar sin ningún inconveniente. Los que nos dedicamos a menores, por encima de todo, siempre va a estar el cuidado de la salud de los chicos.

Hace poco anunciaste la reactivación de los centros de alto rendimiento en las regiones. ¿Se verá alterado su trabajo, con las nuevas disposiciones del Gobierno?

Estos se han activado de manera virtual todavía. Ellos han empezado a entrenar con grupos de chicos de las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-17 de manera remota. Porque, obviamente, en algunas regiones habían chicos que se les estaba haciendo seguimiento, con talento y no tenían cómo mantenerse en forma y esa es una de las razones por la cual se tomó esa preocupación y se decidió arrancar con los trabajos en las regiones.

Es lo que podemos hacer por ahora. Hasta antes del último mensaje del presidente, estaba permitido los entrenamientos personalizados, funcionales, máximo en pareja y al aire libre, por lo que muchas instituciones, clubes y academias se habían adherido a estos protocolos del MINSA. Con estas nuevas medidas, volvemos a la cuarentena total.

No se celebra un Torneo de Promoción y Reservas desde el 2019, año en el que salió campeón Sporting Cristal. (Foto: Prensa SC)

Este panorama también afecta a los planes que se tenía con el Torneo de Reservas. ¿Se tiene un plan B? ¿Cómo afectaría ello también a los presupuestos de los clubes?

Todos nos tenemos que adecuar a estas medidas. Hay que replantear el tema de reserva. Como dije, nuestra intención siempre va a estar en reactivar reserva y menores. En una primera instancia, para nosotros era vital iniciar el torneo en reservas, por las categorías que estas componen. Estábamos viendo presupuesto, el formato (incluso habíamos pensado hacerlo por zonas, para que haya menos viajes y exposición), pero con las nuevas disposiciones limitan el transporte terrestre y aéreo. Todo eso complica. Igual, la expectativa y la visión no ha cambiado.

Seguramente, en los próximos días nos tendremos que juntar y replantear alternativas para lo que viene. En un escenario normal, la Federación cubría en su totalidad el torneo de reserva y era un presupuesto alto el que se definía para ello. Pero con los protocolos, el formato y demás, se tiene que ajustar y evaluar, de acuerdo a las facilidades que se puedan dar en cuanto a las medidas que sé el Gobierno.

Nuestra idea era empezar reserva en abril o mayo. No sé qué pueda pasar de aquí hasta esos meses, pero igual tenemos un margen de tiempo. Ojalá la situación mejore y la emergencia sanitaria se pueda mitigar y nosotros podamos volver a nuestra vida normal.

Se habló de la posibilidad de que Alianza Lima también pueda ser parte del Torneo de Reservas. Esto, especialmente por el gran número de muchachos que ha nutrido a las selecciones de menores. ¿Es una posibilidad concreta?

Nuestra idea, desde la Federación, era aperturar la posibilidad de invitar a los equipos de Segunda al Torneo de Reservas. No tiene un nombre específico esta invitación. Se estaba pensando hacer abierta y podía ser Alianza Lima uno de los que podrían participar. Desde nuestro punto de vista, desde el área de menores, obviamente que preocupa que un club que aporta un gran cantidad de jugadores a las selecciones de menores pueda tener la plataforma y el espacio para la competencia de sus jugadores. No es que esta invitación tenga nombre propio.

Considero que abrir este torneo a más equipos es importante, porque ha de haber clubes que estén trabajando seriamente con sus planteles de menores en Segunda y sería bueno que tengan una competencia en estas etapas formativas, desde los 17 a 20 años. Nuestra visión está en el bien común del fútbol de menores. Esa es la única consigna.

Selección Peruana Sub-20 viajó a Brasil para medirse en un cuadrangular internacional amistoso contra el anfitrión, Chile y Bolivia. (Foto: FPF)

Con el aplazamiento de los Sudamericanos, hay más tiempo -en teoría- para planificar los trabajos de las selecciones Sub-17 y Sub-20. ¿Esto es así?

El tiempo es relativo. Uno dice ‘se ha aplazado, se tiene más tiempo’, pero ahora es impensable tener un panorama claro. No se sabe si tomará 15 días o más tiempo, por lo que tu margen se reduce. Ojalá todo esto se pueda ir aclarando, porque hasta ahora, desde que se cambiaron las fechas de los Sudamericanos, aún no hemos definido los tiempos exactos. Tenemos un posible cronograma de entrenamientos, pero está condicionado a lo que pueda decir el MINSA.

Justo en la entrevista pasada que tuviste con Depor, mencionaste que se tenía que trabajar teniendo en cuenta varios escenarios. Sin embargo, ¿se tenía previsto un 2021 como el que se está viviendo?

Hasta el año pasado, habíamos trabajado en tres escenarios, pero ninguno de ellos se pudo ejecutar, en cuanto a las competencias. Nos damos cuenta que esta pandemia es tan incierta que es bien difícil tener una planificación establecida. No se ha podido definir cronogramas, fechas, solo nos ha quedado armar las cosas a medida que se abren las puertas. Nosotros también teníamos la idea de iniciar los trabajos con menores en mayo. Ahora con el mensaje presidencial de ayer todo se vuelve incierto.

Siendo el norte la región menos afectada por las nuevas medidas, ¿se podría contemplar un escenario donde se muden los trabajos con menores a esta zona del país?

Nosotros podemos querer muchas cosas, pero el Gobierno es el que va activando las fases. Aquellas donde sí se puede tener entrenamiento funcional personalizado y -en teoría- la siguiente fase eran trabajos colectivos recreativos. Yo supongo que también el Gobierno irá diciendo, de acuerdo a la región, los niveles de contagios y la gravedad de la crisis sanitarias, para luego abrir o cerrar ciertas regiones. Es importante convocar y hacer un llamado a los profesionales en general que cumplamos con las disposiciones, los protocolos y procedimientos que nos exigen. Hay que tener paciencia y evitar exponer a los niños y jóvenes.

La Selección Peruana Sub 20 nunca ha clasificado a un Mundial. Solo dos veces jugó en el hexagonal del Sudamericano. (Foto: PhotoSport)

Tras casi un año de pandemia, ¿cuánto ha afectado este panorama en el desarrollo del fútbol de menores?

Es obvia la preocupación de reconocer el impacto negativo que tuvo esta pandemia sobre los chicos. Por eso, para nosotros también era importante activar las regiones. Teníamos la intención de ir en febrero o marzo a visitarlas, hacer mediciones físicas, especialmente, con estos chicos, para ver el estado en el que se encontraban y ver qué tanto afectó su desempeño. Lo bueno es que al ser jóvenes y estoy seguro que rápidamente van a recuperar sus condiciones físicas.

Sabemos que la competencia es parte de su formación y que no la han tenido, pero hay que reconocer que es un escenario que se ha dado en toda la región sudamericana. Todos estamos bajo las mismas condiciones, no es una crisis solo en el país, sino mundial y obvio que tiene un impacto en el deporte y en la parte formativa, pero va a depender de la capacidad de los formadores y todo el personal que trabaja en este campo para tratar de recuperar el tiempo perdido.

La Sub-17, por ejemplo, se logró hacer cuatro microciclos el año pasado en noviembre y diciembre y estos dichos venían sin torneos, ni competencia por 8 meses, aproximadamente. Por ello, al verlo en los entrenamientos, nos dejó gratamente impresionados el hecho de que se están preparando con sus clubes de manera virtual y se nota que en la mayoría hay una conciencia de entrenamiento y responsabilidad. Además, se dieron cuenta que hallaron una mejora en un corto tiempo. Estoy seguro que rápidamente recuperarán su nivel.

Hablaste de un escenario mundial, ¿has conversado con otros pares sobre cómo se ha manejado el fútbol formativo en sus países?

Todos estamos en las mismas. Me he comunicado con gente en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, hace poco estuvimos en Brasil, y la competencia no se ha reactivado aún en ningún país. En este último (Brasil) se cerró un torneo Sub-17 y Sub-20 en sus últimas etapas, pero luego pararon. Todos están buscando alternativas de cómo organizar sus torneos, pero nada definitiva y nada que ahora se pueda plasmar en la realidad. Estamos trabajando sobre supuesto escenarios, no hay de otra.





