El jugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, con la alegría y simpatía que lo caracteriza llegó a Puente Piedra para pasar un momento con los niños de la ONG ‘La Casa de Alejita’ que impulsa Roberto Guizasola, su amigo de toda la vida.

“Hay momentos en tu vida que te sientes feliz de ver que uno de mis mejores amigos Jefferson Farfán y José Carlos Zegarra tienen la misma pasión que uno para retribuir lo que el fútbol hizo con nosotros y al grupo de personas que me acompaña desde el inicio en el Proyecto muchas gracias mi gente ONG La Casa de Alejita”, contó Guizasola en su cuenta oficial de Instagram.

“Que la alegria de los niños nunca se apague.Sin estudios no hay fútbol. Gracias”, finaliza el texto del exfutbolista de Alianza Lima, compartiendo fotografías donde también se puede observar a la madre de Paolo Guerrero.

Aldo Corzo: “Siempre es lindo estar convocado, no me siento fijo en ningún lugar”

El viernes pasado, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa donde anunció la lista de jugadores que arrancarán los entrenamientos de la Selección Peruana, pensando en el inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

En la convocatoria apareció el varios nombres nuevos, que el técnico argentino quiere tener cerca para ir observando y conociendo. Sin embargo, el estratega también decidió llamar a aquellos que ya tienen una gran experiencia vistiendo la camiseta de la bicolor, entre ellos Aldo Corzo.

“Siempre es algo muy lindo estar convocado, estoy muy contento. No me siento fijo en ningún lugar, por eso cada vez que me llaman me pongo feliz porque uno trabaja para eso, estoy enfocado y no puedo regalar nada”, señaló el jugador crema en una entrevista para el canal de youtube de Universitario.

