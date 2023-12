Fossati, una alternativa de lujo tras el affaire Reynoso [OPINIÓN]

Al mando de la ‘sele’, Reynoso desnudó sus temores e inseguridades, más obsesionado por despistar a los rivales, que por afirmar su propuesta con los jugadores, que terminaron siendo los más confundidos por el entrenador. Con su política de rotaciones permanentes, Reynoso no solo nos dejó sin un once definido, sino que quebró las sociedades y automatismos existentes en un plantel que sabía a qué jugaba hasta antes de la llegada del ‘Ajedrecista’, quien no entendió nunca la diferencia entre dirigir una selección, donde uno cuenta con los jugadores por muy pocos días, y un club, donde el DT tiene a su disposición al plantel más o menos completo todos los días.

Su salida terminó siendo una novela de entregas sucesivas que se prolongó por tres semanas. Una despedida larga y sinuosa, en la que el técnico buscó la manera de quedarse y en la que incluso el presidente de la FPF amagó con recular y prolongar el vínculo, ante la dificultad de alcanzar un acuerdo para terminar la relación. Y todo por la posición de debilidad en la que nos dejó el pésimo contrato suscrito con el DT, al que se le retiró la cláusula de salida por indicación expresa del propio Agustín Lozano. Una decisión lamentable de millonarias consecuencias para la FPF y que deja su economía mal parada para lo que resta de las eliminatorias.

Al final, la aventura con Reynoso nos salió carísima y el resultado es un desastre. No tanto para el técnico saliente, que más allá de su fracaso al mando de la ‘bicolor’ se lleva una jugosa indemnización, como para la selección y la FPF. No solo a nivel deportivo, sino también por el daño infringido a la marca ‘selección peruana’ y su relación con la afición; la desconexión entre la hinchada y ‘el equipo de todos’ alcanzó niveles alarmantes en la última fecha doble, cuando perdimos con Bolivia, empatamos con Venezuela y nos instalamos en el último puesto de la tabla.

Pero no hay mal que dure cien años y ahora la selección se apresta a iniciar una nueva historia con Jorge Fossati, una alternativa de lujo que encontraron a mano Lozano y Juan Carlos Oblitas, quienes necesitan arreglar cuanto antes los estropicios que deja el interminable affaire Reynoso, sobre el que ambos tienen tanto que explicar.

