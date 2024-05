Universitario vs ADT chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la jornada 14 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para este viernes 3 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma, ubicado en la ciudad del mismo nombre. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor ( ver tabla de posiciones ).

Universitario de Deportes llega a este compromiso luego de vencer por 6-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los dirigidos por Fabián Bustos, con este resultado, escalaron a la cima del certamen local, reafirmando así su candidatura al título. Cabe destacar en dicho partido las actuaciones de Martín Pérez Guedes, Alex Valera y Edison Flores, quienes se mantienen en el top de goleadores. Además de Andy Polo, quien registró cuatro asistencias.

No obstante, los cremas no deben confiarse, pues a dos puntos de distancia se encuentra Sporting Cristal, que para la fecha 14 jugará de local ante Alianza Atlético. Otro detalle a considerar son los resultados que sumó el elenco merengue de visita en la altura. De los dos duelos sobre los 2,500 m.s.n.m. en ambos cerró los 90 minutos con marcador igualado, un hecho que deberán procurar que no suceda en Tarma. Otro detalle a resaltar es que la última derrota de los de Ate en el plano local se dio en agosto del año pasado y, justamente, contra los celestes.

Por su parte, ADT se mantiene en el sexto puesto con 21 puntos, luego de vencer por 2-1 al ‘Vendaval’ en Sullana. Previo a ello, también acumuló otro triunfo por la mínima ante la Universidad César Vallejo en Tarma. En total, el elenco celeste registra seis victorias en el Apertura, tres empates y cuatro derrotas. A su vez tiene 23 goles a favor y 21 en contra.

Hablan los protagonistas

De cara al duelo frente a ADT, Martín Pérez Guedes precisó que será un encuentro complicado, pero que esperan sacar el mejor resultado posible, pensando también los números que necesitan en la tabla (ojo, los de Ate a la par disputan la Copa Libertadores). “Va a ser un encuentro sumamente difícil, ADT viene haciendo un buen torneo, tiene buenos jugadores y el adicional de la altura. Será duro, como siempre, pero vamos con mucha expectativa y ganas”, señaló.

Pero no fue de lo único que habló, pues en los últimos dos partidos ha sumado tres anotaciones, un hecho que ha servido al equipo y así prefiere tomarlo: “Estoy contento por el momento del equipo. Hay que seguir metiéndole, ahora el partido más importante del año es el del viernes con ADT. La unión del grupo, la fortaleza que tenemos desde el año pasado, el grupo va para adelante siempre y hay que seguir de la misma manera”.

Por su parte, Carlos Desio, entrenador de ADT, fue claro al admitir para Radio Ovación que “sabemos el partido difícil que tenemos. Creo que Universitario es el equipo más fuerte del torneo, el más sólido en sus líneas. No perdió ningún partido en el campeonato, viene puntero y va a ser una prueba de alto riesgo. Tenemos que estar mentalizados de buscar los tres puntos”.

Últimos cinco enfrentamientos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 16/08/23 ADT 2-0 Universitario Liga 1 18/03/23 Universitario 3-1 ADT Liga 1 21/08/22 ADT 1-1 Universitario Liga 1 04/04/22 Universitario 2-1 ADT

Últimos cinco partidos de Universitario

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 28/04/24 Universitario 6-0 Comerciantes Unidos Copa Libertadores 24/04/24 Botafogo 3-1 Universitario Liga 1 19/04/24 Unión Comercio 1-2 Universitario Liga 1 13/04/24 Sport Boys 1-2 Universitario Copa Libertadores 09/04/24 Junior 1-1 Universitario

Últimos cinco partidos de ADT

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 28/04/24 Alianza Atlético 1-2 ADT Liga 1 20/04/24 ADT 1-0 César Vallejo Liga 1 14/04/24 Cusco FC 3-2 ADT Liga 1 07/04/24 ADT 2-2 D. Garcilaso Liga 1 31/04/24 Sport Huancayo 0-2 ADT

Posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Alex Valera, Edison Flores.

ADT: Pedro Díaz; John Narváez, Ronald Vega, Gu Rum Choi; Fernando Bersano, Luis Pérez, Yimy Gamero, Juan Carlos Gonzáles; Joao Rojas, Janio Pósito y Luiz da Silva.

¿En qué canal ver Universitario vs ADT?

El partido entre Universitario vs ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT?

El partido entre Universitario vs ADT está programado para este viernes 3 de mayo desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿Dónde se jugará el Universitario vs ADT?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO