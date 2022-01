Por la jornada 16 de la Saudi Professional League, Christian Cueva marcó un golazo de tiro libre. Al Fateh no logró el triunfo, pero desde lo individual el volante de la Selección Peruana cumplió. Su nivel no solo ha sido reconocido desde Argentina (su nombre comenzó a sonar con fuerza en Boca Juniors), sino también desde la Videna. Juan Carlos Oblitas no dudó en destacar su presente.

En una entrevista para la Sobremesa de Radio Ovación, el Director Deportivo de la FPF hizo un análisis sobre el presente de nuestros compatriotas en el extranjero: “Me preocupa que Yotún no tenga club. Sé que Tapia tiene un ligero esguince de rodilla. Vi a Cueva, en estos últimos partidos, en un nivel que no le veía hace mucho tiempo. En el caso de Santamaría, seguramente va a tener oportunidades”.

A su vez, Juan Carlos Oblitas se refirió a las normas que dio el Gobierno con relación a los espectáculos deportivos: “Al jugar sin público, la pérdida es mayor y eso nos afecta a todos. Muy pronto vienen los partidos de Eliminatorias, donde nos estamos jugando mucho, y al no contar con gente, actuamos con desventaja enorme”.

El Director Deportivo de la FPF también señaló que “vamos a ir a Barranquilla, donde hay 100 % de aforo. Espero que en los próximos días nos entiendan la necesidad de la selección de contar con gente en los estadios”.

El calendario de la Blanquirroja

La Selección Peruana entrena con la mira puesta en los compromisos de preparación y, por supuesto, en las Eliminatorias (nos mediremos ante Colombia y Ecuador). El primer reto del conjunto el ‘Tigre’ será el domingo 16 de enero frente a Panamá, a las 4 pm. Luego, el jueves 20, el combinado nacional se medirá contra Jamaica, a las 8 pm. Ambos compromisos serán en el Estadio Nacional.

Camino al Mundial Qatar 2022, la blanquirroja viajará a Barranquilla para jugar ante Colombia el viernes 28 desde las 4 pm. En el cierre del calendario, los dirigidos por Ricardo Gareca volverán a Lima para medirse con Ecuador en el coloso de José Díaz, el martes 1 de febrero a las 9 pm.





