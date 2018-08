Ricardo Gareca , técnico de la Selección Peruana , se refirió a la posible vuelta de Alberto Rodríguez y Carlos Cáceda al Perú. Mientras que el 'Mudo' es jugador libre y suena en Universitario de Deportes, el portero dejaría Veracruz para fichar por Real Garcilaso.

"El tema con los arqueros es la inactividad. Un arquero no puede perder la titularidad. Necesitamos que los tres arqueros sean titulares en sus respectivos equipos. Por eso me parece bien que Cáceda venga", explicó el 'Tigre' en entrevista con Depor.

Sobre Rodríguez agregó: "Alberto es un caso particular. Necesita jugar cuanto antes, por la edad y su forma de ser de él, necesita continuidad. Depende de él, no de nosotros. Nosotros ya debemos enfocarnos en los que juegan. Un jugador como Alberto siempre tiene posibilidades. Nos ha dado muchas satisfacciones".

Sin embargo, Ricardo Gareca aseguró que además de la continuidad y otros factores, siempre tiene en cuenta el entrenamiento debido y el rendimiento que un jugador ya ha demostrado en la Selección Peruana.



"Uno puede tener consideración con un muchacho que por diferentes razones ha perdido un puesto, pero que entrena de forma normal y pelea para ser tenido en cuenta. Nos pasa mucho que los jugadores de la selección no juegan en sus equipos, pero a nosotros sí nos dan un rendimiento. Mientras el jugador está entrenando bien y no tiene lesiones, no hay mayores inconvenientes".