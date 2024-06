En un presente donde nuestros delanteros de la Selección Peruana son Paolo Guerrero (40 años) y Gianluca Lapadula (34 años) y el recambio generacional inmediato no parece nada alentador, por lo menos en estos momentos, una luz de esperanza parece asomar aunque aún lejana por los tiempos. Con tan solo 17 años, 1.91 metros de estatura y una proyección prometedora, Mateo Rodríguez se perfilaba como un atacante a seguir con lupa. Sobre todo, luego de su gran participación con Sporting Cristal en la Copa Mitad del Mundo Sub 18.

Si bien los celestes no lograron el título, jugaron su primera final en este torneo que promueve a los nuevos valores del fútbol de la región. Mateo es uno de ellos, goleador de la Copa Mitad del Mundo con cinco festejos y características más que interesantes como delantero. Buen juego aéreo y facilidad de resolución dentro del área fueron su carta de presentación en el torneo que se realizó en el complejo de Independiente del Valle y que hacen soñar con un prospecto interesante para el futuro.

Mateo creció entre entrenamientos de fútbol y partidos los fines de semana viendo a su papá, Alberto Rodríguez. Si el ‘Mudo’ era uno de los responsables de desactivar cualquier ataque rival dentro del área, su hijo cumple la cara opuesta de la moneda, al encargarse de concretar cada jugada en gol. Aprendió de su padre -uno de los mejores centrales en la historia del fútbol peruano y de la ‘sele’ (estuvo en el Mundial de Rusia 2018)- a cómo desmarcarse, moverse dentro del área y alguno que otro tip que puede complicar a los defensas.

¿A qué equipos le convirtió Mateo Rodríguez en la Copa Mitad del Mundo? Goles Instancia Fluminense 3 Fase de grupos (2) y semifinales (1) Independiente del Valle 2 Cuartos de final

El ‘Mudito’, al igual que su papá, fue formado en La Florida y es sin duda uno de los grandes proyectos de Sporting Cristal. Desde sus inicios en las categorías inferiores dio muestras de sus condiciones, siendo goleador en Torneo Federación y fue un habitual llamado a las convocatorias de la selección Sub 17 y Sub 20. El roce internacional le está sentando bien: este año también participó en la Copa Libertadores Sub 20, donde marcó un gol, y acaba de ser nombrado máximo artillero de la Copa Mitad del Mundo.

Su situación en Cristal

Y si bien su nombre está generando gran esperanza no solo en tienda rimense, sino a nivel selección mayor, pensando en el futuro, Mateo Rodríguez aún no tiene un contrato profesional como tal con Sporting Cristal, aunque ya ha podido entrenar con el primer equipo durante la era de Enderson Moreira. “No tengo contrato con Sporting Cristal, pero se han acercado. Si fuera por mí, me quedo de por vida”, declaró el jugador a L1 Radio hace un par de días.

El reto de Cristal sin duda es asegurar a Mateo Rodríguez con un contrato profesional y darle las oportunidades para que pueda debutar en el Clausura. Su buen presente lo pondera como una opción para el equipo de Guillermo Farré, con Irven Ávila y Diego Otoya como variantes de Martín Cauteruccio. El ‘Mudito’ está a la espera de su llamado al primer equipo. Ojo, con un año menos, su compañero Maxloren Castro apareció en la Liga 1.

Mateo Rodríguez fue nombrado goleador de la Copa Mitad del Mundo. (Formativo Celeste)

“Sabemos que estos campeonatos son una vitrina y sí hemos tomado las precauciones del caso. El tema Mateo Rodríguez lo hemos tocado desde hace un par de años y él viene siendo un proyecto de club. Sin embargo, hay una situación personal que ha hecho que hoy no se tenga un vínculo contractual, formal, pero como he dicho es proyecto del club. Y como dije, vamos a tratar temas personales que hacen que se retrasen un poco más de lo común, pero no es nada más que eso”, respondió Joel Raffo sobre la situación del ‘9′.

Dependerá de Sporting Cristal darle la vitrina y llevarlo de a pocos, pues no siempre resulta fácil la transición de las categorías menores a la profesional. En el pasado, varios prospectos se cayeron y nunca explotaron en Primera División, ya sea por razones técnicas, físicas y hasta psicológicas. No obstante, Mateo Rodríguez tiene todas las condiciones para brillar y un buen asesoramiento por parte de su familia, quien tanto dentro como fuera de la cancha siempre fue un jugador correcto.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.