Regla en cuestión

A partir de esta modificación, los clubes del campeonato local pueden inscribir en sus planteles un máximo de 25 jugadores mayores de 21 años. Dicha medida genera malestar dentro de los futbolistas profesionales, quienes indican a través de SAFAP que se están violando los estatutos con esta limitación, pues iría en contra de sus derechos laborales y reduce la posibilidad de jugadores de pertenecer a un club.

Por tanto, a nivel de sindicato o gremio, los futbolistas se pronuncian mediante SAFAP y han decidido que, en caso esta reforma no sea anulada por parte de la FPF, evalúan renunciar a sus convocatorias a la selección peruana que tiene los próximos partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana el 22 y 24 de marzo.

“Le hemos mencionado a la FPF por todos los medios, que limitar a 25 o 27 la plantilla va en contra de los estatutos de futbolistas. Creemos que esto parte por hacer respetar los acuerdos establecidos. Este problema pisa directamente un acuerdo”, declaró Roberto Silva Pro, presidente de SAFAP, la conferencia de prensa pasada.

Atentos en Videna

Por su parte, Depor pudo conocer que tanto Jorge Fossati como su comando técnico ya se encuentran al tanto de dicha situación y, seguramente, establecerá contacto con parte de la FPF para poder encontrar una solución antes de que la situación se agrave y los jugadores nacionales no puedan ser convocados a la ‘blanquirroja’.

Mientras tanto, se conoce que SAFAP continuará firme en su posición y, más allá de poder afectar a la selección peruana con esta intención, el mismo torneo local podría también verse afectado en caso, de no solucionarse, se geste una huelga de futbolistas. Dicha medida no ha sido descartada en la conferencia de prensa del último 10 de enero y, más bien, se indicó que esperan no tener que llegar a esos extremos.

Por el momento, no se tiene prevista alguna reunión entre ambas partes (SAFAP y FPF); sin embargo, desde el lado de la Agremiación de Futbolistas se espera entablar una mesa de diálogo para reiterarle al ente rector del fútbol peruano cuáles son sus molestias y poder buscar una solución.

