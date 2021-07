Dicen que el fútbol es mucho más que un deporte. Desde un estilo de vida hasta una pasión, y para algunos, incluso, una religión. Por eso hay quienes van más allá y deciden hacer de ese fervor su destino. Y con Renzo Garcés la señal no pudo ser más clara, cuando con Biblia en mano recibió el llamado del ‘Tigre’. “Justo estaba leyendo mi Biblia y empezó a sonar el celular. Los propósitos de Dios son más grandes que los sueños de cada hombre. Voy a seguir trabajando para seguir mejorando”, contó el defensa de la César Vallejo, que asegura que su llamado a la Selección Peruana, en la Copa América, fue lo mejor que le pasó en la vida.

“(Viajar con la selección a Brasil) ha sido mucho mejor de lo que esperaba. La mejor experiencia de mi vida. He conocido de cerca a los chicos y me he sorprendido con la calidad de personas que son, y eso se ve reflejado dentro de la cancha. Los antiguos reciben a la gente nueva de la mejor manera y eso nos permite adaptarnos rápido. Además, este mes de entrenamientos, más allá de que no se me dio el debut, me ha permitido mejorar en muchos aspectos como rapidez, presión, toques”, le dijo Renzo Garcés a Depor.

El defensor estuvo en lista en tres oportunidades: ante Venezuela, Brasil (fase de grupos) y Colombia (por el tercer lugar). Sin embargo, no llegó a sumar minutos. Pero, para él lo más valioso fue la experiencia de viajar con la Selección Peruana y de entrenar con grandes delanteros como Gianluca Lapadula: “Estoy feliz por él y por el trabajo que ha hecho en la Copa América, al igual que los otros compañeros. Hacer reducido y entrenar con él, a mi como defensa me repotencia. Y eso es muy importante, entrenar con delanteros de gran jerarquía como lo son Lapadula y Ormeño”.

Sin embargo, no ha sido lo único positivo de su llamado. Volvió a reencontrarse con sus ‘viejos’ compañeros: Luis Abram y Sergio Peña. Con ambos compartió en la selección sub20, y con el volante también en la Universidad San Martin durante la temporada 2016. “Ha sido muy bonito volver a verlos. Sobre todo a Peña, me ha dado mucha alegría verlo cómo está. Se ha ido repotenciando, a pesar de que él siempre ha sido un jugador técnicamente bueno. Hemos compartido las divisiones de menores de la selección y me alegra el nivel que hoy tiene. Espero que pueda conseguir un buen equipo”, confesó.

Y aunque prefiere no pensar en la siguiente fecha de Eliminatorias, sabe perfectamente qué pasos seguir para volver a recibir el llamado divino: “Quiero enfocarme en Vallejo. En su debido tiempo, se verá si me convocan o no. Mientras tanto, voy a seguir trabajando y dar lo mejor de mí en Vallejo. Igual es importante que el equipo pelee arriba el campeonato, para que me puedan seguir mirando. Por eso trato de enfocarme en el lugar que estoy y no pensar en el mañana”.

Objetivos claros

Este domingo, la Universidad César Vallejo enfrentará a Melgar por la segunda fecha de la fase 2. El cuadro ‘Poeta’ debutó con triunfo ante Cusco y -por el momento- se encuentra en la segunda casilla de la tabla acumulada. Tiene 21 puntos y su más cercano perseguidor, Alianza Lima, suma 19. Renzo Garcés disputará su primer partido, tras su experiencia en la Copa, consciente de que el objetivo no será fácil de cumplir. “Queremos campeonar, pero vamos partido a partido, y de acuerdo a eso vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Cada fecha tenemos que dar lo mejor de nosotros”, dijo.

Eso sí, aseguró que se siente motivado, y resaltó la unión del equipo que festejó su segunda convocatoria a la Selección Peruana. “Los compañeros están felices y estoy agradecido con ellos, porque es por ellos que el ‘profe’ se puede fijar en uno, por el trabajo que se hace. Somos un grupo bastante unido, tenemos muy buena relación con todos y se alegraron de mi llamado y de Christian (Ramos)”.





