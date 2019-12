Mientras define su futuro futbolístico, Christian Cueva, pasa sus vacaciones en la ciudad de Trujillo; sin embargo, el atacante de la Selección Peruana no logra desligarse por completo de los escándalos y en redes ya circula un polémico video suyo en una pichanga.

El polémico video de Christian Cueva que circula en redes sociales. (Video: Twitter)

En las imágenes captadas, el jugador de la ‘bicolor’ se muestra ofuscado y le reclama al árbitro del partido, incluso, en algún momento, llega a empujarlo y recibe una tarjeta amarilla como sanción.

Es preciso destacar que este año no fue el mejor para Cueva, ya que atravesó situaciones familiares complicadas y no tuvo los minutos que esperaba en Santos FC.

En una entrevista que el jugador brindó a Radio Ovación, el futbolista explicó que su poca continuidad en Santos FC se debió a un tema personal con Jorge Sampaoli. "“Fue mentira que tenga mala imagen en el club. No hay una imagen mía con Santos porque no jugué. Mi tema fue personal con el entrenador. Tuve que soportar muchas cosas porque no quiero cometer los mismos errores. Esto fue personal, no tuvo nada que ver con la institución”, sostuvo.

Christian Cueva no tiene en mente regresar al Fútbol Peruano, por lo que es casi un hecho que continuará su carrera fuera del país. Hasta el momento se sabe que el peruano está en los planes de clubes como Emelec, Monarcas y Rosario Central.

