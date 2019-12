Carlos Zambrano regresó este año a la Selección Peruana y supo destacar, convirtiéndose en un titular indiscutible para Ricardo Gareca. Ahora, el central se suma a la lista de jugadores de la ‘blanquirroja’ que desean volver al fútbol peruano para jugar en el equipo del cual son hinchas.

En una entrevista con Movistar Deportes, el defensa de Dinamo de Kiev aseguró que le gustaría volver al fútbol peruano y jugar en Alianza Lima. El jugador se confesó hincha íntimo y contó una anécdota de cuando era pequeño.

“Me compraron una camiseta de la 'U' cuando era niño y lloré para que me den la de Alianza Lima. Soy hincha y me hice fanático para darle la contra a mi familia que es hincha de Universitario. Me quisieron colocar la ‘crema’ a la fuerza pero ahora me gustaría regresar a Perú para jugar por Alianza”, sostuvo Zambrano.

Es preciso señalar que, pese a su buen rendimiento con la ‘bicolor’, el futbolista no logró encontrar regularidad en su club. A lo largo del año, Zambrano no logró sumar minutos en Dinamo de Kiev y solo ingresó a la banca en dos oportunidades.

