Aunque terminó bajándose del partido ante Paraguay por una molestia muscular, Christian Cueva sigue estando en boca de todos. Desde el querer de sus compañeros por verlo cada día en Videna hasta la expectativa de ver si finalmente será parte de la lista de 26 jugadores que Jorge Fossati llevará a la Copa América. Y en cada conferencia de prensa que tiene la Selección Peruana, el nombre de ‘Aladino’ siempre está presente, en la sesión del domingo no podía ser la excepción, esta vez el consultado fue Sergio Peña.

El mediocampista de Malmo FF se refirió a Cueva y al deseo de tenerlo con el equipo en el certamen continental que se realizará en Estados Unidos. No solo eso, Peña también resaltó la importancia y el impacto que tiene ‘Aladino’ dentro del grupo, tanto dentro como fuera de la cancha. Eso sí, no quiso darse atribuciones sobre su nombre dentro de la lista final de Fossati.

“Somos conscientes como jugadores que Christian es un jugador único, que nos ha dado muchísimo y nos va dar mucho, se está poniendo al 100% para estar con nosotros. El tema de encontrar un reemplazo, no sé si sea la palabra, vamos a competir y estar los que tengan que estar. Si está Christian, va a ser una pieza fundamental, siempre lo fue y lo será”, dijo Peña.

Asimismo, el volante nacional destacó la relevancia de ‘Aladino’ dentro del colectivo de la selección. “El juego que tiene Christian y su rol es importante. Nosotros queremos que esté, pero es un tema que el comando técnico lo verá. Christian está al 100% con nosotros, él quiere estar y está dando su 100% para que suceda”, agregó al respecto.

Por otro lado, Peña se refirió al nivel mostrado del equipo durante el último amistoso contra Paraguay, que acabó sin goles en el Monumental y que marcó la despedida de la ‘Bicolor’ de Lima antes de partir hacia Estados Unidos. El volante nacional sostuvo que aún hay cosas por corregir, pero aclaró que aún tienen tiempo antes del debut ante Chile.

“Fue un partido bastante parejo, Paraguay es una selección dura, defensivamente es una de las selecciones más duras que hay en Sudamérica. El tema de los remates al arco, fue súper parejo; es duro, no es fácil en ningún aspecto, defensivamente estuvimos muy sólidos, no nos atacaron mucho, pero son situaciones que nosotros tenemos que corregir con el comando técnico y para los siguientes partidos que no suceda lo mismo. Nuestra intención es atacar, hacerle daño al rival pero el rival también hace su trabajo y es complicado [...] Somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero que estamos logrando los objetivos y lo que nos pide el comando técnico”, declaró.

En otra parte de la conferencia, Peña tocó el punto de la presión que puede sentir por ser el encargado de generar el juego del equipo. “Siento presión como todos mis compañeros, al vestir la camiseta de la selección siempre hay presión, pero en el buen sentido. No soy el único y la única presión que sentimos es que tenemos que hacer lo mejor para que la selección logre los objetivos que se quiere”, apuntó.

Sobre la idea de juego y el 3-5-2 que utiliza Jorge Fossati, Peña comentó lo siguiente: “Es un sistema nuevo para nosotros, pero no es algo que no podamos hacer, es un sistema que se utiliza en el fútbol y nosotros como jugadores de fútbol profesional estamos a disposición del comando técnico y hay que hacer lo mejor posible en el sistema que se utilice, por algo somos jugadores de selección y somos capaces de jugar en el sistema que se nos indique”, finalizó.

Lo que se le viene a Selección Peruana

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos, para enfrentarse a El Salvador en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América 2024, la Bicolor se enfoca de lleno en este torneo. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.





