Vayamos por partes. Es complicado que Cueva pueda ir a préstamo a otra institución de manera inmediata, dado que ningún equipo recibirá a un jugador lesionado. Aquel club que lo quiera entre sus filas, deberá ser consciente de las necesidades del jugador y del tiempo que estará ausente para regresar a las canchas. “El futbolista tendría que operarse sí o sí y luego realizar una terapia física que son de 9 a 12 meses”, le dijo a Depor el doctor Luis Cotillo, traumatólogo especialista en rodillas, en octubre pasado, cuando publicamos la situación de Christian.

Tomando como referencia ese tiempo de recuperación, ‘Aladino’ no volvería a jugar hasta septiembre del próximo año. Es decir, se perderá todos los partidos que Al Fateh (club al que pertenece y donde debe volver si no consigue otro equipo) disputará de aquí hasta el 29 de mayo, cuando finalice la temporada de la Liga Profesional Saudí 2023/2024. Y si a eso le incluimos el calendario de la Selección Peruana, lugar al que Cueva quiere volver, el panorama pinta más difícil para el propio jugador.

¿Qué viene para la Selección Peruana?

El próximo año se llevará cabo la Copa América 2024 en Estados Unidos, que va del 20 de junio al 14 de julio. La bicolor está ubicada en el bombo 3 y conocerá a sus rivales en el sorteo de este jueves 7 de diciembre. Por un tema de tiempos, resulta complicado que Cueva pueda reaparecer para esas fechas. Probablemente, esté en la etapa final de su recuperación, haciendo trabajos de fortalecimiento de la rodilla, sesiones musculares y con balón. Eso dependerá de cómo evoluciona el propio jugador y de las indicaciones que le dé su médico. Pero sin ritmo de competencia ni actividad futbolística, la situación parece adversa.

A donde sí podría mirar con cierta ilusión es a las Eliminatorias Sudamericanas. Como se sabe, según el calendario FIFA, las jornadas 7-8, 8-9 y 9-10 se disputarán en septiembre, octubre y noviembre, respectivamente. Y si bien las fechas son lejanas, le sirven a Christian para poder planificar desde ahora todo su 2024 con base a ese objetivo. Es decir, que en la cabeza de ‘Aladino’ solo esté el hecho de volver a la bicolor para disputar las clasificatorias y llevarnos al Mundial 2026. Con tiempo para recuperarse de su lesión, tener actividad competitiva y mejores sensaciones, Cueva puede abrirse nuevamente la puerta de la bicolor. Depende, básicamente, de él.

Si eso ocurre, sería como un ‘the last dance’ de ‘Aladino’, una especie de último acto heroico para un mago con el balón que nunca tuvo reemplazante en la selección. Un genio que no supo controlar su sed ni alejarse de las malas compañías para ser más de lo que fue hasta hoy. Un jugador como Cueva no nace todos los días. Y si nacen, pocos llegan a ser profesionales. Por eso, siempre se le extraña cuando vemos jugar a la bicolor sin él. Le hace falta al equipo y viceversa. Pero la pelota no está en la cancha del próximo técnico de la selección (o de Jorge Fossati de ser el caso), sino en los pies de Christian. Y él decidirá si quiere meter más goles.





