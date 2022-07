Los últimos 96 partidos de la selección peruana se jugaron bajo la mano milagrosa del ‘Tigre’ Gareca: 41 victorias, 19 empates, 36 derrotas y -según la data del periodista Eduardo Combe- una relación de 90 jugadores que estuvieron en la lista final de cada partido es el legado que deja el técnico argentino, que este jueves 14 de julio le dijo adiós a la bicolor.

¿Es importante resaltar los jugadores que pasaron por su dirección durante todo este tiempo? Sí, porque en un país y en una liga donde no sobran futbolistas nacionales, el ex técnico de la blanquirroja siempre supo de dónde escoger y logró cosas que antes de su llegada eran inalcanzables.

Eso sí, como todo proceso tuvo sus altos y bajos. Y de esta larga relación no todos pudieron culminar el proceso por distintos motivos. Algunos como Claudio Pizarro dejaron de ser llamados y el retiro les llegó. Otros, se sacaron de las convocatorias por indisciplina, y algunos, simplemente, dejaron de tener la tan preciada continuidad en sus clubes que el ‘Tigre’ siempre solicitó para ponerse la camiseta nacional.

De esta manera, de los 21 futbolistas que llamó en su primera convocatoria, para un encuentro amistoso ante Venezuela, solo llegaron al último partido del ‘Tigre’ (el repechaje ante Australia en Doha) nueve de ellos, siete fueron titulares: Luis Advíncula, André Carrillo, Pedro Gallese, Christofer Fonzales, Christian Ramos, Christian Cueva, Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano.

Futbolista Posición Club actual PJ con Gareca Luis Advíncula Lateral Boca Juniors 66 Irven Ávila Delantero Sporting Cristal 3 Josepmir Ballón Volante Alianza Lima 20 Cristian Benavente Volante Alianza Lima 11 André Carrillo Volante Al- Hilal 66 Jair Céspedes Lateral D. Binacional 6 Christian Cueva Volante Al Fateh 86 Jean Deza Volante ADT 1 Pedro Gallese Arquero Orlando City 86 Christofer Gonzales Volante Al-Adalah 34 Paolo Hurtado Volante Alianza Lima 24 Diego Penny Arquero Alianza Atlético 3 Christian Ramos Defensa Alianza Lima 52 Raúl Ruidíaz Delantero Seattle Sounders 41 Renato Tapia Volante Celta de Vigo 75 Óscar Vílchez Volante Carlos Stein 6 Yoshimar Yotún Volante Sporting Cristal 79 Carlos Zambrano Defensa Boca Juniors 34 Diego Chávez Defensa Unión Comercio 0 Claudio Pizarro Delantero Retirado 9 Carlos Lobatón Volante Retirado 15

Mientras que dos se retiraron del fútbol -Carlos Lobatón y Claudio Pizarro- y otros seis no alcanzaron, siquiera los diez partidos con Ricardo Gareca: Irven Ávila, Jair Céspedes, Jean Deza, Diego Penny, Óscar Vílchez y Diego Chávez. Ninguno, tampoco, dio el salto al exterior

¿Quienes son los que más y menos jugaron?

De la relación de 90 futbolistas que llegaron a estar en la lista final de Ricardo Gareca, son 28 los que tuvieron menos de cinco partidos disputados, incluidos los arqueros: José Carvallo y Diego Penny. El resto de la lista la completan los siguientes futbolistas:

PJ con Gareca Armando Alfageme 2 Alexis Arias 3 Irven Ávila 3 Adan Balbín 4 Iván Bulos 2 Jesús Castillo 2 Daniel Chávez 1 Gianfranco Chávez 1 Jairo Concha 2 Jean Deza 1 Renzo Garcés 2 Edwin Gómez 1 Alejandro Hohberg 4 Luis Iberico 5 Johan Madrid 1 José Manzaneda 1 César Ortiz 1 Jesús Pretell 1 Kevin Quevedo 1 Pedro Requena 1 Edwin Retamoso 1 Hansell Riojas 1 Ray Sandoval 1 Alexander Succar 2 Gerald Távara 2 Adrián Zela 1

En tanto, hubo otros 14 que aparecieron en lista, pero no lograron debutar: Patricio Álvarez, Angelo Campos, Leao Butrón, Diego Chávez, Rinaldo Cruzado, Rodrigo Cuba, Alejandro Duarte, Salomón Libman, Minzum Quina, Marco Rodríguez, Roberto Siucho, Renato Solís, Matías Succar y Edgar Villamarín.

Por otro lado, los futbolistas que mayor continuidad tuvieron con el estratega son Luis Advíncula (66), Pedro Aquino (37), Miguel Araujo (21), Josepmir Ballón (20), Alexander Callens (23), André Carrillo (66), Wilder Cartagena (18), Aldo Corzo (36), Christian Cueva (86), Jefferson Farfán (38), Edison Flores (61), Pedro Gallese (86), Christofer Gonzales (34), Paolo Guerrero (51), Marcos López (20), Sergio Peña (29), Christian Ramos (52), Alberto Rodríguez (25), Raúl Ruidíaz (41), Anderson Santamaría (24), Renato Tapia (75), Miguel Trauco (66), Yoshimar Yotún (79) y Carlos Zambrano (34).

La base que deja el ‘Tigre’

El actual equipo titular de la selección peruana será el que inicie las próximas Eliminatorias Sudamericanas de cara al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá en el 2026. Aún cuando, de los habituales convocados, más del 40% tendrá más de 35 años, por lo que urge ahí una apuesta por el recambio progresivo. E stos son Christian Cueva (35 años), André Carrillo (35 años), Raúl Ruidíaz (36 años), Gabriel Costa (36 años), Yoshimar Yotún (36 años), Gianluca Lapadula (36 años), Luis Advíncula (36 años), Aldo Corzo (37 años), Horacio Calcaterra (37 años), Christian Ramos (37 años), Carlos Zambrano (37 años), José Carvallo (40 años).

El próximo técnico que se encargue de dirigir a la bicolor tendrá la responsabilidad de continuar con esta base, considerando la proximidad de las próximas clasificatorias: arrancan en marzo. No obstante, también estará obligado a encontrar nuevos futbolistas, para ciertos puestos, que ayuden a finalizar el proceso y peleen su cupo en la próxima Copa del Mundo, en caso se logre el objetivo de la clasificación.

En el arco, no habrá mucho inconveniente, pues Gallese llegará con 36 años. Edad que para un portero no causa mayor problema, pues ellos tienen más años de vigencia, dado que al no tener mayor contacto con otros futbolistas están menos expuestos a las lesiones. En cuanto a los laterales, tampoco habría dificultad, aunque, probablemente, por la banda derecha, con Advíncula y Corzo -ambos con 36 y 37 años respectivamente- estaremos al límite. Por la izquierda, Marcos López, categoría 99, le seguirá dando frescura al plantel. Su meta será consolidarse. Lo mismo ocurre con la volante que hoy tiene una mezcla de experiencia y juventud con rostros nuevos como el de Sergio Peña.

En tanto, en la defensa sí podría haber una necesidad de recambio -salvo por Alexander Callens- al igual que en la delantera. Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera son los únicos atacantes con continuidad que posee la bicolor y que han sido constantemente llamados.

