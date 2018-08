Sergio ‘Checho’ Ibarra se soltó con Depor y respondió de todo. Lanzó algunas ‘caletas’ de su vida. Jura que aún ‘cumple’ con la ‘Patrona’ y que no usa la pastillita azul. ¡No hay otra, papá!



Aquí te dejamos algunos de las picantes respuestas del 'Goleador prehistórico', pero en los videos que acompaña la nota te puedas con más ganas con sus hilarantes

¿La comida de la suegra o de la 'Patrona'?

Ayayay. Lo que es pescado, la suegra; y en comida casera, la ‘Patrona’.



¿Usas cremas para las arrugas?

Me echo en las noches. Cuando uno tiene una mujer bonita, tiene que arreglarse, sino van a decir que soy su mascota.

Sergio Ibarra ahora está de conductor y comentarista deportivo en Latina.

¿Te depilas?

Sí, las orejas. Me crecen pelos como el hombre lobo. Me depilo con la pinza.



¿Te hiciste algún ‘arreglito’?

La nariz. Me la rompió el ‘Chino’ Calderón. Parecía Ibrahimovic. Me operaron y aproveché para arreglármela.

¿Te acuerdas de algún gol de ‘chiripa’?

El que le hice a Cienciano con Huaral. Le quiero pegar con la derecha, pero me choca en el tobillo y se mete.



¿Todavía ‘cumples’ con la ‘Patrona’?

Todavía soy un goleador. La tengo al día, sino se me escapa por la ventana.

