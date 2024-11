La semana pasada, Alianza Lima y Mariano Soso separaron sus caminos luego de culminar el contrato de mutuo acuerdo. Así lo anunció la institución blanquiazul en un comunicado publicado en sus redes sociales. Pese a que la intención era que siga en el equipo íntimo en la temporada 2025 (tenía contrato hasta mediados del próximo año), el DT argentino fue convencido de salir de La Victoria por la propuesta de Newell’s Old Boys, club del cual es hincha. Este lunes 25 de noviembre, la ‘Lepra’ anunció por todo lo alto la contratación del técnico rosarino, quien empezará a trabajar con el plantel desde el miércoles.

El estratega de 43 años firmó este día un contrato hasta finales de 2025. “Mariano Soso es el nuevo entrenador de Newell’s. La institución informa que este lunes al mediodía, el director técnico firmó su contrato con el club. En minutos será presentado oficialmente en conferencia y el miércoles asumirá al mando del plantel. ¡Bienvenido!”, apuntó Newell’s en sus redes sociales.

Según información de César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, no fue necesario “pagar la cláusula de salida de Alianza Lima y no hubo comisión para ningún agente, ya que el DT no quería generarle gasto al club del que es hincha”. Luego de semanas de negociación, por fin se cerró el vínculo y los hinchas lo están recibiendo de la mejor manera.

Fueron varias reuniones entre el entrenador y los dirigentes de Alianza Lima, quienes entendieron los motivos de Soso y aceptaron firmar la recisión del contrato que regía durante el próximo año. Según informan desde Argentina, el debut de Mariano en Newell’s se daría el lunes 2 de diciembre, cuando el equipo de sus amores visite a Atlético Tucumán por la fecha 25 de la Liga Profesional.

La ‘Lepra’ será el cuarto club en Argentina para el entrenador rosarino, tras su paso por equipos como Gimnasia LP, Defensa y Justicia y San Lorenzo. En el extranjero logró estar al mando de instituciones como Real Garcilaso, Sporting Cristal, Emelec, O’Higgins, Melgar, Sport Recife y Alianza Lima. Eso sí, esta nueva experiencia tiene un sabor especial porque su sueño siempre fue dirigir a Newell’s.

La tarea no será sencilla porque el presente de Newell’s es muy completo: suma cuatro derrotas consecutivas y se ubica en la penúltima posición de la Liga Profesional, solo por encima de Barracas Central. Mariano Soso tendrá la misión de devolverle la sonrisa a un club que desde hace mucho tiempo está inmerso en malos resultados.

Mariano Soso fue anunciado como nuevo técnico de Newell’s. (Foto: Newell’s)

¿Cómo le fue a en Alianza Lima?

Mariano Soso se unió a Alianza Lima a mediados de agosto, tomando el lugar de Alejandro Restrepo. El técnico colombiano fue destituido debido a que no logró conseguir el Torneo Apertura y obtuvo resultados insatisfactorios al inicio del Torneo Clausura. La derrota ante Universitario de Deportes en la tercera fecha fue el factor decisivo que llevó a su salida de La Victoria.

Después de tomar el control, el argentino dirigió a los blanquiazules en 12 encuentros, alcanzando un total de siete victorias y tres empates. Sin embargo, experimentó dos derrotas claves: una frente a Atlético Grau y otra contra Cusco FC. Esta última caída fue punto de quiebre, ya que le impidió ganar el Clausura y conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.





