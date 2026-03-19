, y serán parte del sorteo (EN VIVO | EN DIRECTO) de la . El evento tendrá como escenario la sede de Conmebol (Luque, Paraguay). Todo podrá ser visto, este jueves 19 de marzo, a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Te recordamos que esta elección inicia desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Grupo de Universitario en la Copa Sudamericana:

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Universitario (Perú)
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Grupo de Cusco FC en la Copa Sudamericana:

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Cusco FC (Perú)
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Grupo de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana:

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Sporting Cristal (Perú)
Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO vía ESPN: grupos y partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC
Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO vía ESPN: grupos y partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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