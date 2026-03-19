En la sede Conmebol, se realizará el (EN VIVO | EN DIRECTO), este jueves 19 de marzo. Los equipos de Sudamérica buscarán empezar su planificación cuando conozcan a sus rivales. y son los representantes de Perú. Las acciones inician desde las 6:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). ESPN es el canal encargado de la transmisión del evento. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad.

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana:

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Cienciano (Perú)
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Grupo de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana:

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Alianza Atlético de Sullana (Perú)
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Sorteo de la Copa Sudamericana EN VIVO vía ESPN: grupos y partidos de Cienciano y Alianza Atlético
Sorteo de la Copa Sudamericana EN VIVO vía ESPN: grupos y partidos de Cienciano y Alianza Atlético
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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