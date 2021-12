¡Todo listo! Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y los demás equipos que integran la Primera División del fútbol peruano conocerán su calendario con miras a la próxima temporada. Y es que la Liga 1 ya tiene lista la fecha y horarios para lo que será el sorteo del fixture del certamen 2022.

GOLPERU transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia en la que los cuadros nacionales conocerán contra qué equipo debutarán, así como también en qué fecha se realizará un nuevo episodio del superclásico del fútbol peruano entre los blanquiazules y los cremas.

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga 1, luego de ganarle la final a Sporting Cristal, por lo que se perfila como favorito en este torneo. Sin embargo, Universitario lleva ocho años sin campeonar, por lo que irán con todo para romper el maleficio que arrastran desde 2013.

El sorteo del fixture está pactado para dar inicio, este miércoles, a las 12:30 p.m. y se realizará ante la presencia de algunos representantes de todos los elencos que formarán parte de la competencia que, de acuerdo a lo informado por Víctor Villavicencio (gerente de la Liga 1) volverá a disputarse de manera descentralizada.

¿Cuándo comienza la Liga 1?

Las fechas para el inicio y fin del certamen ya están establecidas. El torneo que romperá fuegos el viernes 14 de enero y tiene pactado finalizar el 31 octubre, debido a que la cita mundialista de Qatar está proyectada a realizarse en los últimos meses del año entrante.

Así, Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás elencos de la Liga 1 tendrán que ser parte de 34 jornadas a todo dar, las mismas que contarán con la novedad de la disputa de manera descentralizada, regresando al local y visitante.

Bolsa de minutos y cupos de extranjeros

La primera novedad, será que ya no existirá Bolsa de Minutos para la próxima temporada, la misma que obligaba a los participantes en la Primera División a sumar 1020 minutos con jugadores Sub 20 en sus plantillas. Si bien este requisito no será pedido en la edición 2022, sí se pedirá que todos los cuadros cuenten con cinco jugadores de dicha categoría en el plantel principal.

En el tema de los cupos de extranjeros, estos se mantendrán en cinco inscritos por equipo. Sin embargo, en la próxima temporada se permitirá que todos los futbolistas sean considerados al mismo tiempo, si es que el equipo así lo requiere.

Copa Bicentenario en 2022

La Copa Bicentenario del próximo año se desarrollará con 32 equipos del fútbol profesional, siendo 18 de ellos de Liga 1, y los 14 restantes de Liga 2. Cabe destacar que este certamen se llevará cabo en nueve jornadas, desde la primera semana de junio hasta la última de octubre.

