El administrador de Sport Boys, Adrián Alcócer, se pronunció sobre la denuncia de la casa de apuestas, tras caer goleado por 6-2 ante Carlos A. Mannucci, en la fecha 8 del Torneo Clausura, en un duelo que se jugó en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, y señaló que el club tomará las medidas legales sobre el caso. Además, se refirió a las agresiones que sufrieron algunos futbolistas del plantel, luego de que hinchas chalacos ingresaran a los entrenamientos del equipo en Pachacámac, y aseguró que se encuentran afectados por lo sucedido.

“Nos ha indignado el comunicado que ha sacado una casa de apuestas, que mancha toda la honra de la institución, de los jugadores, de la administración y mancha el fútbol. Ha generado toda una cadena de hechos que, finalmente, ha terminado con un grupo de hinchas agrediendo a los jugadores en el entrenamiento”, comenzó diciendo en declaraciones para Fútbol Como Cancha de RPP.

Adrián Alcócer indicó que Sport Boys tomará acciones correspondientes contra la casa de apuestas. “Hoy no se ha entrenado y tenemos en dos días un partido muy importante por jugar. Todo por un comunicado muy ligero de la empresa. Nosotros inmediatamente vamos a tomar accion legal contra esta casa de apuestas por todo lo que nos esta generando”, añadió.

Además, aseguró que que hubo un trabajo realizado por el propio club para esclarecer los hechos. “Nosotros por nuestro lado empezamos a hacer investigaciones, llamando a las cabezas de las casas de apuestas conocidas a preguntar si había algún tipo de anomalías, pero todo nos dijeron que no había ningún tipo de anomalía”, comentó. “También hicimos la llamada a la Federación, al área de integridad, y nos dijeron que ellos trabajan con dos empresas que les informan a tiempo real y las dos nos dijeron que no había ningún tipo de anomalías”, agregó.

Por otro lado, Alcócer también se refirió sobre los jugadores afectados por el mal accionar de los hinchas y los rumores sobre posibles renuncias en el equipo. “He tenido una reunión con los jugadores para escuchar su malestar. No tengo renuncia de ninguno, pero sí hay muchos afectados y no te puedo decir que puede pasar a futuro con ellos. Antes que jugadores son personas y todos tenemos que cuidarnos para que no pase a mayores. Este es un hecho que no debería volver a repetirse”, expresó.

Finalmente, el administrador del conjunto rosado indicó que ningún futbolista del equipo resultó con herido por las agresiones de los barristas. “Jugadores heridos no hay, no es de gravedad, pero si hubieron agresiones físicas. Hay varios que están preocupados, no solo por ellos, sino por su familia. Está difícil la situación y vamos a trabajar para revertirla a la brevedad”, reveló.

¿Qué sucedió tras el Boys vs. Carlos A. Mannucci?

Este miércoles, Sport Boys sufrió una dura derrota por 6-2 ante Carlos A. Mannucci en la jornada 8 del Torneo Clausura 2024, marcando una de sus peores goleadas de la temporada. La magnitud de la derrota, frente a un rival que lucha por evitar el descenso, generó preocupación y llevó a la casa de apuestas Meridianbet a investigar un posible amaño del partido. La empresa de apuestas indicó que monitorizaría todas las apuestas relacionadas con el encuentro hasta resolver las sospechas y expresó su deseo de que las dudas no sean fundadas.

En respuesta, Sport Boys emitió un comunicado indicando que había llevado el asunto al Área de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El club rosado solicitó a la casa de apuestas todos los documentos y pruebas relacionadas con la sospecha de amaño para esclarecer los hechos y proteger su reputación. Además, el cuadro rosado condenó cualquier conducta que pueda dañar la integridad del fútbol y reafirmó su compromiso con el juego limpio y la transparencia.

Comunicado de Sport Boys ante caso de amaño de partidos. (Foto: Sport Boys)

Carlos A. Mannucci y su respuesta ante acusaciones de amaño en la Liga 1

Carlos A. Mannucci también se pronunció ante las acusaciones sobre el partido contra Sport Boys. El club norteño rechazó las insinuaciones de amaño y afirmó que no permitirá que se menosprecie su esfuerzo. La primera comunicación de la casa de apuestas sugería un posible amaño, pero en un comunicado posterior, la misma entidad indicó que el encuentro se desarrolló de manera regular. Mannucci pidió a la empresa que proporcionara pruebas concretas para respaldar la acusación inicial y aclarar la situación, defendiendo la validez de su victoria en el campo de juego.

La ‘Tricolor’ reiteró su compromiso con la integridad y la competencia leal, destacando los valores promovidos dentro de su equipo. El club condenó cualquier conducta que afecte la competencia justa y la imagen de las instituciones deportivas. Además, Mannucci hizo un llamado a la casa de apuestas para que evite emitir comunicados que cuestionen la reputación de los clubes y de los deportistas sin fundamento sólido.

Comunicado de Carlos Mannucci sobre amaño de partidos de la Liga 1. (Foto: @camannucci).





