El Club Sport Boys Association informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que nuestra institución ha firmado un importante acuerdo comercial con la empresa Rappi, la cual se convierte en Sponsor oficial del club por toda la temporada 2026. Este acuerdo fue presentado oficialmente el jueves 22 de enero durante una conferencia de prensa realizada en nuestra Tienda Oficial ubicada en el Mallplaza Bellavista.

En la mesa principal estuvieron presentes Alonso Palomino, Gerente Regional de Perú, nuestro Gerente Comercial, Giancarlo Polastri Celoria, y nuestro Gerente Deportivo, Mario Flores Castillo, quienes destacaron la importancia de este convenio como parte del proceso de fortalecimiento institucional y del trabajo que se viene desarrollando para consolidar relaciones estratégicas de largo plazo con marcas aliadas al crecimiento del club.

Por su parte, Alonso Palomino, Gerente Regional de Rappi Perú, expresó:

“El fútbol une y crea momentos inolvidables, y en Rappi somos parte de esa experiencia en cada fecha deportiva. Sport Boys Association es historia y orgullo chalaco, con una hinchada emblemática y una visión clara de futuro que compartimos. Este acuerdo es el primer paso de una relación de largo plazo que busca acercarnos aún más al Callao, un territorio clave para nuestro ecosistema, camino al centenario del club. En Rappi creemos en proyectos potentes que compartan nuestros valores y estamos muy orgullosos de ser parte de la familia rosada como delivery oficial”.

Todas las partes coincidieron en que este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa institucional para el Club Sport Boys Association, sustentada en vínculos estratégicos de largo plazo. En ese sentido, en “El Primer Campeón” se continúa trabajando en la conformación de un grupo sólido de marcas aliadas, con miras a nuestrocentenario como punto de partida para construir juntos una nueva historia para la institución.

Seguimos trabajando por el Club, con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Club Sport Boys Association.