Nuevo reto para la ‘Hiena’. Alexi Gómez volverá a jugar en la Liga 1, luego de que Deportivo Garcilaso lo anunciara como refuerzo para la siguiente temporada. Si bien había sido presentado previamente por Sport Boys para la próxima campaña, el club rosado aún no recibe la licencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que el jugador prefirió cambiar de rumbo.

A través de la cuenta de Twitter del elenco cusqueño, se pudo conocer que el atacante de 29 años será parte del nuevo inquilino de la Liga 1, club con el que espera volver a sobresalir. De este modo, se convierte en el décimo segundo fichaje que vienen realizando, con el objetivo de reforzar el equipo y así dar pelea en el 2023.

Cabe señalar que Alexi Gómez es otra de las salidas que ha tenido el club del puerto, ante la situación de incertidumbre que atraviesa, ya que hasta el momento no se ha resuelto el presente del club en el campeonato. Si bien ya se dio la audiencia de apelación, no se sabe si la institución recibirá o no su licencia.

Caso similar sucedió con Juan Diego Lojas, quien en un primer momento estuvo involucrado con Sport Boys, pero finalmente se hizo oficial su pase a Deportivo Garcilaso, ante el panorama que atraviesa el cuadro ‘chalaco’.

Quieren romperla en Primera

Deportivo Garcilaso será el nuevo inquilino de la Liga 1 para la temporada 2023. A la fecha han anunciado doce refuerzos, entre los que destacan Alexi Gómez, Juan Diego Lojas, Aldair Salazar, Jean Pierre Fuentes, entre otros. El objetivo del club es pelear en lo alto del torneo y así acceder a torneos extranjeros.

El equipo se mantendrá bajo la dirección de Roberto Tristán y su comando técnico, el mismo que llevó al equipo a ganarse su estancia en Primera, luego de 65 años de espera (ganó la Copa Perú).





