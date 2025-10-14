Este jueves 16 de octubre, Alianza Lima recibirá a Sport Boys en un partido clave por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), con inicio programado para las 8 p.m. (hora peruana). Entérate de los pronósticos y cuotas de Betsson para este decisivo encuentro.
Alianza Lima jugará frente a su hinchada y sin público rival en la tribuna visitante, una condición que podría influir en el desarrollo del partido. Esa presión puede pesar en un momento donde el club necesita recuperarse tras tropiezos
El equipo blanquiazul llega como gran favorito en las apuestas. Las cuotas de Betsson le otorgan 1.30 por la victoria, mientras que el triunfo de Sport Boys paga alto: 8.90. Estas cifras reflejan la expectativa de que los íntimos dominen el balón y asuman la iniciativa, aunque también se advierte que no será un encuentro sencillo, pues los rosados pueden complicar con jugadores de buen pie en la ofensiva.
Alianza Lima atraviesa una racha irregular. En sus últimos cinco partidos solo obtuvo dos victorias, lo que lo aleja de la pelea por el título. Pese a ello, ocupa el séptimo lugar con 18 puntos en la tabla. Sus cartas ofensivas ya están listas: Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Kevin Quevedo liderarán el ataque en busca de mantener la pelea por el segundo lugar del acumulado.
Sport Boys, por su parte, llega con mejor ánimo. No ha sufrido ninguna derrota en los últimos cuatro partidos (dos victorias y dos empates). Sin embargo, se encuentra en el puesto 15 del Clausura con apenas 12 puntos, por lo que cada encuentro es vital para alejarse de la zona de descenso. Jostin Alarcón aparece como una de las piezas clave para aportar creatividad en el mediocampo.
En definitiva, el partido promete intensidad. Alianza debe confirmar su favoritismo, mejorar su solidez defensiva y aprovechar oportunidades ofensivas. Sport Boys, con su plantilla reforzada, buscará neutralizar los espacios y sorprender en Matute. Los fichajes podrían inclinar la balanza hacia los rosados o incluso terminar en un empate, que paga una cuota de 5.25 en la plataforma de Betsson. Todo puede pasar