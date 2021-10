El Callao vive un sueño. Después de 20 años, Sport Boys está a puertas de regresar a un torneo internacional, gracias al compromiso del plantel, que hoy solo piensa en lograr una victoria este domingo ante Sporting Cristal. Y dentro del plantel chalaco hay un jugador que será clave: Joao Villamarín. El atacante ha marcado 11 de los 35 goles de los rosados en la temporada y, a falta de una fecha, podría convertirse en el ‘Killer’ del campeonato. Sin embargo, él solo quiere disfrutar y darle una alegría a su hinchada, como al equipo que ha trabajado para ello.

A inicios de año, cuando llegaste a Boys, ¿te imaginaste terminar la temporada peleando un cupo a un torneo internacional?

La verdad, sí. La expectativa siempre fue muy grande por el proyecto deportivo que me plantearon, cuyo objetivo principal era clasificar a un torneo internacional. Pero si me preguntas, si me imaginaba que iba a vivir tantas cosas para poder estar en esta posición, eso sí no. Este año, en Boys, es una experiencia que voy a guardar para siempre en mi cabeza y mi corazón, sobre todo por las muestras de cariño que hoy estamos recibiendo todos.

¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso?

Lo más difícil fue dividir las cosas, el tema administrativo de lo deportivo, porque finalmente lo que teníamos que hacer era conseguir resultados. Creo que tomamos una buena decisión al hacerlo, y hacerles saber a los demás que no queríamos enterarnos de nada de lo que estaba pasando afuera. Simplemente, nuestro objetivo fue concentrarnos en jugar, porque al final si los resultados no se daban, la gente no iba a decir que fue porque no nos pagaban o por los problemas del club. Si ocurría algo, iba a ser nuestra culpa. El equipo asimiló bien esta decisión y supimos mentalizarnos en lo deportivo que es lo que nos importa y estos son los resultados.

¿Qué tan importante fue la hinchada en esta decisión?

Hemos tenido un apoyo muy fuerte de parte de la hinchada. Nos han dado ese respaldo que nos ha permitido abrir los ojos y darnos cuenta de que tenemos que enfocarnos solo en lo deportivo. El grupo se hizo más fuerte y fueron aflorando los intereses de todos hacia el grupo, y hoy los resultados se están viendo.

El último viernes, cuando enfrentaron a Mannucci, viviste de cerca lo que es la hinchada de Boys ...

Ese día, por mi cabeza no pasaba otra cosa que no fuera ganar, por todo el esfuerzo que hace el hincha para ir a vernos. Tranquilamente, podrían invertir su tiempo en otras cosas como su familia, pero no, ellos siempre están ahí. Hay personas, incluso, que no van a sus trabajos y no les importa que les descuenten o los despidan. Otros, que se escapan de la casa sin que la mamá se entere. Es increíble todo lo que hace la hinchada. Por eso, en nuestra mente siempre está el no defraudarlos y dar el 100%. Gracias a Dios aún tenemos la posibilidad de clasificar a una Copa. Ojalá lo concretemos el fin de semana.

Has pasado por distintos clubes, ¿esta es la hinchada más grande?

Pasionalmente, sí. Es increíble todo lo que te demuestra el hincha de Boys. Es el incondicional, el que está en las malas, en las peores y ahora en las buenas. Ellos han estado siempre, desde que tuvimos un montón de problemas, como cuando el plantel no cobraba. Ahora, queremos darles una alegría.

¿Sabías a lo que te enfrentarías al llegar a Boys?

Te lo hacen saber desde el primer día. Yo tenía el concepto del club, antes de firmar. Sabía que iba a estar en un equipo grande. De esa manera, te mecanizas, porque sabes que vas a tener que exigir y demostrar tu mejor nivel mientras vistas la camiseta. Afortunadamente, todos hemos entendido ello y se ha visto reflejado en el trabajo grupal. En tanto, en lo individual siempre resalta uno u otro, pero yo trato de enfocarme en lo grupal.

¿Crees que es tu mejor temporada?

No sé si es mi mejor temporada, pero lo que sí sé es que me estoy divirtiendo mucho. Me estoy volviendo a encontrar conmigo mismo, y eso me hace recordar a cuando era niño y solo me enfocaba en jugar y disfrutar como si no tuviera ningún tipo de responsabilidad. Y eso me ayudaba a que todo fluya de la mejor manera. Hoy, no me importa si es mi mejor o peor año, o si salgo goleador. Estoy disfrutando y eso es lo importante.

¿Cómo es su relación con el profesor Ytalo Manzo?

El profe es un ‘crack’, trabaja a mil por hora, y eso tratamos de aprovecharlo en cada entrenamiento. Siempre nos dice que estemos tranquilos y disfrutemos cada día de trabajo. Y que nos quedemos con la alegría de haberlo dejado todo, más allá de conseguir o no el objetivo.

Tienen un plantel muy variado, ¿cómo manejan la interna?

Todos somos profesionales. Una vez que pisas un equipo de Primera, no importa la edad, tienes que saber qué hacer y qué no. Hemos hecho un equipo bastante unido y fuerte, donde cada uno puede poner su punto de vista. Además, la mayoría de jugadores somos nuevos, y a pesar de eso hemos hecho un gran equipo.

Este domingo se enfrentan a Sporting Cristal, ¿cómo ven el partido?

Sabemos que es un equipo fuerte, de los que está peleando el campeonato, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos nada más. Es el partido más importante del club en 20 años y tenemos que afrontarlo como tal. Tendremos a un gran rival, pero tenemos armas para hacerle daño. No creo que sea una ventaja o desventaja que puedan guardar jugadores, porque eso es de cara a sus finales. La nuestra es el fin de semana y vamos a salir con todo.

¿Qué pasó ante Mannucci?

Fue una alegría total el empate al final del partido. Pero nos quedamos con la sensación de que si nos daban unos minutos más, tranquilamente podríamos haberle dado la vuelta al encuentro. Queda demostrado que somos un plantel que va a pelear hasta el último. Estuvimos tres veces con el marcador abajo y seguimos guerreando hasta el final. Ese es el ADN de Boys, y mientras haya tiempo, habrá posibilidad de todo.

¿Hasta cuándo es tu contrato?

Mi vínculo termina a final de temporada, y de ahí para adelante conversaremos o veremos con mi representante qué posibilidades hay para tomar una decisión. Por lo pronto, no quiero pensar en eso. Eso sí, mi intención es quedarme, pero quiero enfocarme totalmente en la final. Eso lo veré en mis vacaciones.

¿Eres consciente que de clasificar a la Copa, vas a pasar a la historia de Boys como parte del equipo que los llevó a un torneo después de más de 20 años?

Va a ser bonito que la gente te recuerde como parte del plantel que cambió el rumbo de la historia del club. Pero, aún no lo hemos hecho. Tenemos que lograrlo el fin de semana para alegría de nosotros y de la hinchada. Qué motivación más grande que darle una felicidad a todos los hinchas, se lo merecen por tanto sufrimiento que han tenido todos estos años.





