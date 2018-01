Johan Fano reapareció en la pretemporada de Sport Boys. El cuadro rosado empezó a trabajar hace dos semanas, pero el delantero recién se unió, esta mañana, a la práctica del equipo rosado, al que ayudó -con sus goles - a ascender a Primera División.

El 'Gavilán' no trabajó a la par de sus compañeros. Hizo trabajo diferenciado, pero la pregunta que todos se realizaban en la cancha del Esther Grande de Bentín en Lurin -donde trabaja el cuadro rosado- es si jugará esta temporada por los chalacos o definitivamente colgará los chimpunes.

Después de lograr el ascenso de Sport Boys a Primera División, Johan Fano anunció que se retiraba, pero sus compañeros y amigos le dijeron que reconsidere su posición y siga jugando. Él se fue de vacaciones a Colombia con su familia y, el último jueves, retornó a Lima.

Johan Fano entrena con Sport Boys. En los próximos días decidirá su futuro. @tuitdeporpic.twitter.com/rlrrp5QA42 — Sharles Hernández (@HernandezS90) 19 de enero de 2018

"Tengo una reunión con Johan Vásquez (administrador de Sport Boys) y veremos qué decisión vamos a tomar. Qué es lo mejor para todos. Seguro la próxima semana la vamos anunciar", indicó Fano al término de la práctica.

Tiene que analizar los pro y contra sobre su continuidad. Lo que si es seguro es que lo tendremos en la 'Noche Rosada'. "Siempre hay ganas de jugar. Al fútbol le estoy agradecido por todo lo que me brindó. El fútbol me dio todo, pero no solo hay que analizar el tema futbolístico sino también el familiar", acotó.

Sport Boys presentará a su plantel, versión, 2018, este jueves 25 de enero en el Estadio Nacional. El rival será el Monarcas Morelia. El precio de las entradas van desde 20 hasta 100 soles. No hay pretexto para no acompañar al cuadro rosado.