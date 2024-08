Sport Boys ha tenido unas últimas horas muy agitadas. El conjunto rosado cayó el último miércoles frente a Carlos A. Mannucci por un abultado 6-2, en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la fecha 8 del Torneo Clausura. Este resultado cayó mal en una casa de apuestas, que envió un comunicado sugiriendo que el partido pudo haber si amañado, y este jueves un grupo de hinchas ingresaron a los entrenamientos del plantel en Pachacámac y agredieron a varios futbolistas. Ante esto, el técnico chalaco, Juan Alayo, salió al frente y dio declaraciones a los medios sobre el momento que vive su equipo.

El estratega aseguró que Carlos A. Mannucci ganó bien el partido y que deberá reflexionar sobre cómo hacer para que sus jugadores puedan levantar cabeza. “No se le quita mérito al rival, ni tampoco se puede lapidar a los muchachos porque se jugó un partido mal. Yo también me tengo que replantear muchas cosas desde la conducción, pero jamás con la intención de perjudicar al club”, dijo a los periodistas. “Es complicado pero confío en la rebeldía de cada uno de nosotros para salir adelante”, agregó.

Sport Boys se encuentra en la posición 13 de la tabla del torneo Clausura con 10 unidades y en la próxima fecha tendrán que ir al calor de Sullana para enfrentar a Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36. Los rosados urgen de un triunfo para dejar atrás la goleada ante Carlos A. Mannucci y también por su objetivo está en la tabla acumulada, ya que se encuentran dos puntos de puestos de Copa Sudamericana.

¿Qué pasó tras el Boys vs. Mannucci?

El último miércoles, Sport Boys sufrió una dura derrota por 6-2 ante Carlos A. Mannucci en la jornada 8 del Torneo Clausura 2024, marcando una de sus peores goleadas de la temporada. La magnitud de la caída, frente a un rival que lucha por evitar el descenso, generó preocupación y llevó a la casa de apuestas Meridianbet a investigar un posible amaño del partido. La empresa de apuestas indicó que monitorizaría todas las apuestas relacionadas con el encuentro hasta resolver las sospechas.

En respuesta, Sport Boys emitió un comunicado indicando que había llevado el asunto al Área de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El club rosado solicitó a la casa de apuestas todos los documentos y pruebas relacionadas con la sospecha de amaño para esclarecer los hechos y proteger su reputación. Además, el cuadro rosado condenó cualquier conducta que pueda dañar la integridad del fútbol y reafirmó su compromiso con el juego limpio y la transparencia.

Nuevo pronunciamiento desde la institución

Por su parte, Adrián Alcócer, administrador del club, tomó la palabra y dejó claro que tomarán acciones legales contra Meridianbet debido a los problemas que les generó en las últimas horas. “Nos ha indignado el comunicado que ha sacado una casa de apuestas, que mancha toda la honra de la institución, de los jugadores, de la administración y mancha el fútbol. Ha generado toda una cadena de hechos que, finalmente, ha terminado con un grupo de hinchas agrediendo a los jugadores en el entrenamiento”, mencionó en declaraciones para Fútbol Como Cancha de RPP.

Además, agregó: “Jugadores heridos no hay, no es de gravedad, pero sí hubo agresiones físicas. Hay varios que están preocupados, no solo por ellos, sino por su familia. Está difícil la situación y vamos a trabajar para revertirla a la brevedad”.





