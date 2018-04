Sport Boys: Luis Hernández ve la luz en medio de la crisis de resultados en el Torneo de Verano

En el Callao no la están pasando bien. No conocen de victorias desde hace seis fechas. Sin embargo, el técnico de Sport Boys , Luis Hernández , le pone buena cara a esta mala racha y dijo que para él significa un gran logro ser entrenador de un equipo tan importante, y que mejorará con sus pupilos.

"Yo quise que llegue este momento hace 10 o 15 años. Yo me siento muy preparado y con mucha confianza para dirigir. Lo converso con los chicos y me dicen que es como si hubiera estado tiempo dirigiendo. Es un tema de confianza. He jugado 20 años y pasé por muchos técnicos que marcaron mi vida y eso te hace más fácil el camino" dijo 'Manzanita' a Gol Perú.

Tras la salida de Mario Viera, 'Manzanita' tomó la batuta de los porteños. Hasta el momento registra dos empates y tres derrotas. A pesar de que las chances de pelear por el título del Torneo de Verano son escasas, Luis Hernández destacó no tira la toalla y que cada partido es especial.



"Siento las mismas sensaciones de jugador. Ese nerviosismo previo al partido, ese miedo a perder, esa adrenalina que vivía como jugador la siento igual. Ahora hay un cargo en donde soy responsable de todo, pero las sensaciones son las mismas", indicó el técnico.

Sport Boys ya alista maletas para viajar a Nueva Cajamarca y visitar a Unión Comercio el sábado (3:30 p.m.). Ojo, que el 'Poderoso de Alto Mayo' es el colero del grupo B y 'Manzanita' tendrá que preparar a sus dirigidos para dar el golpe. Él tiene el control.

