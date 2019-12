Reimond Manco llegó a Sport Boys a mediados de la temporada 2019 para pelear por la permanencia del equipo ‘rosado’ en primera división. El futbolista fue pieza clave durante los últimos enfrentamientos y se ganó el cariño de la hinchada en poco tiempo; sin embargo, el club decidió dejar de contar con sus servicios.

Sport Boys rescindió el contrato de Reimond Manco y ahora el jugador deberá buscar dónde abrirse camino de cara a la próxima temporada. A través de sus redes sociales, en una transmisión en vivo, el futbolista habló sobre su situación actual y la razón de su salida de la ‘misilera’.

“No soy un jugador del agrado de Marcelo Vivas por mi personalidad y mi fútbol. Yo no me voy de Boys por un tema económico; yo tenía contrato. Si fuera por indisciplina, todo el Perú se hubiera enterado. No fue por indisciplina y no me gusta que se especulen esas cosas”, sostuvo el futbolista.

En la misma transmisión el futbolista no descartó la idea de llegar a Ate y jugar en Universitario de Deportes y aseguró que se quiere quedar en primera división.

“No desmerezco, pero no es mi prioridad jugar en Segunda División o en Copa Perú”, finalizó Manco.

Escucha el programa Deporcast:

MÁS NOTICIAS