Video y transmisión. Sport Boys vs. Alianza Universidad se ven las caras por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, dese el estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro, está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) con la transmisión de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tiene el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a las 3:00 de la tarde. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí.

VIDEO RECOMENDADO

Grau 3-3 Boys - Resumen Del PARTIDO. (Video: L1 MAX)