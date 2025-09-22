Sport Boys vs. Atlético Grau por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Sport Boys vs. Atlético Grau por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 10 del . Para seguir la transmisión de este partido debías estar conectado a la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming en Movistar TV App. Este duelo está pactado para el lunes 23 de setiembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

