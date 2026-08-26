vs. se midieron en el compromiso correspondiente a cuartos de final de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Bicolor+ tuvo los derechos de este encuentro, disponible en la plataforma de YouTube. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 26 de agosto desde las 3:00 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Alberto Municipal Ambrosio Maco Arroyo. Sigue las incidencias en la web de Depor.

Atlético Grau vs. Sport Boys por la Copa de la Liga por Bicolor+ (Video: SBA)
Atlético Grau vs. Sport Boys por la Copa de la Liga por Bicolor+ (Video: SBA)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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