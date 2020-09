Sport Boys vs. Carlos Stein EN VIVO | GRATIS | EN DIRECTO | STREAMING | se enfrentarán este lunes para dar inicio a una nueva jornada de la Liga 1. El choque será transmitido por la señal de GOLPERU, pero no olvides que en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle.

El duelo entre Sport Boys y Carlos Stein está programado para este lunes 21 de setiembre a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos necesitan los puntos en juego, así que saldrán a dejarlo todo en la cancha.

Sport Boys llega al duelo ante Carlos Stein luego de caer 2-0 ante César Vallejo. Los rosados no pasan por un buen momento y eso lo saben bien los jugadores. Después del último duelo, Jesús Chávez habló del grupo y aseguró que solo les queda entrenar con fuerza.

“Estamos pasando un momento difícil, los resultados no nos están acompañando. Si jugamos como en los 30′ del segundo tiempo, vamos a tener opciones de ganar. Nos queda entrenar para salir de este mal momento”, sostuvo para GOLPERU.

Carlos Stein, por su parte, llega de empatar 1-1 con Atlético Grau en la jornada 12 del Apertura. El equipo lambayecano va saliendo poco a poco de la zona de descenso y necesita los puntos para poder empezar a luchas por un cupo en un torneo internacional.

Sport Boys vs. Carlos Stein: ubicación del estadio

