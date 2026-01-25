vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente al , evento donde el elenco del Callao presentará a su plantel para esta temporada. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 25 de enero desde las 5:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sport Boys vs. Everton por Trofeo Lizárraga. (Video: Sport Boys)
