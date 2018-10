San Martín venció por 1-0 a Sport Boys y dio un paso importante para alejarse del descenso. Los jugadores dejaron el campo contentos, todos menos uno, Erick Delgado quedó molesto con algunas decisiones del árbitro y lo buscó al finalizar el encuentro.

El 'Loco' reclamó airadamente a Renzo Castañeda por unas faltas que cobró en los últimos minutos y que para el arquero no existieron. Sus compañeros tuvieron que calmarlo y acompañarlo a los camarines.

Minutos más tarde y ya calmado, el 'Loco' explicó a Depor el porqué de su reacción. "Las tres últimas faltas no fueron faltas pero bueno, así pasa", dijo el arquero santo.



Erick Delgado dijo que no teme ser considerado en el informe del árbitro debido a sus reclamos. "Si no le dije nada malo. A Castañeda o conozco y no le he faltado el respeto. Simplemente le dije que no me parecía lo que cobró. Si él cuestiona eso yo también, para esto es el fútbol, sino para qué jugamos a la pelota", apuntó.

El arquero de San Martín dijo que están contentos con el lugar que ocupa el equipo en la tabla de posiciones, pero señaló que les importa más el acumulado. "Era un rival directo y el triunfo era lo que queríamos", dijo.



Erick Delgado y sus declaraciones al final del partido

Erick Delgado explicó su reacción con el árbitro. (Alexander Bustillos)

