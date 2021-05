Sport Boys vs. Sport Huancayo se miden (EN VIVO | EN DIRECTO), este domingo, en el estadio Monumental, por la la última jornada de la primera fase de la Liga 1. El partido será transmitido a partir de las 11 am. por la señal de GOLPERU. Sigue todas las incidencias que tendremos desde Depor. Aquí el cómo llegan dos instituciones que no la pasan bien en el torneo local y que necesitan sumar con urgencia de a tres.

Sport Boys, por ejemplo, marcha en el puesto 7 del grupo B y solo registra siete unidades. Encima, ya acumula dos derrotas de manera consecutiva: perdieron con Cantolao y en la última fecha lo hizo con Alianza Lima. ¿Desde cuánto no conocen de triunfos? Desde el 30 de abril, cuando derrotaron 3-1 a Deportivo Municipal. Aquella vez anotaron Jostin Alarcón, Claudio Torrejón y Sebastián Penco.

Por el lado de Sport Huancayo las cosas también son complejas. Por ejemplo, vienen de perder 5-0 ante Corinthians en la Copa Sudamericana. Las cosas no están bien en su grupo: ya acumularon cinco derrotas consecutivas (también están River Plate de Paraguay y Peñarol de Uruguay). Ahora, el afrontar un torneo internacional le está pasando factura. Sí, hay un desgaste mayor y eso se nota en la Liga 1.

En el campeonato local no ganan desde hace tres partidos y a los dirigidos por Wilmar Valencia se les complicó mantener una regularidad (en su llave marchan cuartos con 12 puntos). En la fecha 8 cayeron 2-0 frente a Sporting Cristal, en el estadio Miguel Grau.

“Es un momento bastante duro por el calendario, ya que tenemos que afrontar partidos del torneo local y de la Copa Sudamericana. No tenemos tiempo para entrenar. Definitivamente nos está pasando factura el estado físico y hay jugadores que vienen jugando todos los partidos”, mencionó hace una semana el ‘profe’ Valencia.

Sport Boys y Sport Huancayo, pese a todo, tienen la chance de despedirse de esta Fase 1 con otra imagen y, de paso, dejar en claro que la segunda parte del campeonato será distinta para ambas instituciones.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.