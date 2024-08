En el último partido que Sport Boys disputó, perdió 3-1 contra Cusco FC, y la búsqueda de los tres puntos generó diversas polémicas. Tras este encuentro, la Misilera no se quedó de brazos cruzados y, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado contra el árbitro Jordi Espinoza, alegando que algunas de sus decisiones perjudicaron a la institución rosada. Además, indicaron que su área legal presentó la documentación necesaria a la CONAR para solicitar la sanción de Espinoza.

A pesar de los esfuerzos, los rosados no pudieron llevarse el triunfo en un lugar complicado como el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este resultado generó gran malestar, y uno de los factores citados como causa de la frustración fue el desempeño del árbitro. El responsable, Jordi Espinoza, es acusado por el club de tomar decisiones que perjudicaron el resultado del partido.

“El Club Sport Boys Association informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general que, hemos solicitado formalmente ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) que el señor Jordi Espinoza no vuelva a arbitrarnos en ninguno de nuestros partidos restantes del torneo”, comenzó indicando en su primer párrafo el equipo del Puerto.

Con esto, el club busca que, debido a las malas decisiones del árbitro en el partido, Jordi Espinoza no dirija sus encuentros hasta que se resuelva el caso. Además, señalaron que no se cobró un penal a su favor y que el VAR tampoco aclaró la situación. “El señor Espinoza tuvo decisiones desacertadas muy graves en contra nuestra. Fue árbitro principal del encuentro en Cusco contra Deportivo Garcilaso, partido donde no cobró un claro penal que le cometen a nuestro defensa Maximiliano Amondarain en el primer tiempo. Asimismo, como juez principal del VAR en el partido contra Cusco FC, no comunicó una clara agresión en contra de nuestro jugador Carlos Correa.”, señalaron.

Por último, la Misilera indicó que presentó ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) las pruebas necesarias para que se sancione al árbitro principal de ese partido, asegurando que reciba las sanciones correspondientes. “Nuestra área legal ha presentado las pruebas necesarias que respaldan nuestra solicitud a la CONAR, esperando que se tomen cartas en el asunto. La Administración sigue trabajando en salvaguarda de los intereses de la institución ‘rosada”, finalizó.

Después de la última derrota, Sport Boys se sitúa en el duodécimo lugar de la clasificación con solo seis puntos. En esta segunda mitad de la temporada, el equipo dirigido por Juan Alayo ha tenido dificultades para obtener buenos resultados. Además, es relevante señalar que en la Tabla Acumulada de la Liga 1, que suma los puntos de toda la temporada, se encuentran en el undécimo lugar con 25 unidades.

Comunicado de Sport Boys contra Jordi Espinoza. (Foto: @sportboys).





¿Cuándo vuelve a jugar Sport Boys?

Siguiendo con la programación, Sport Boys se enfrentará contra Los Chankas se disputará este sábado 10 de agosto a partir de las 3:00 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 5:00 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 4:00 p.m.

Si buscar ver este encuentro por la fecha 6 entre Sport Boys y Los Chankas, será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR