Sport Huancayo: Marcelo Grioni y Charles Monsalvo se fueron a las manos a pesar del triunfo [FOTOS y VIDEO]

No todo es felicidad en Sport Huancayo , líder del Grupo B tras vencer a Deportivo Municipal. Los jugadores que no han sumado muchos minutos están fastidiados y este lunes la sangre llegó al río: el colombiano Charles Monsalvo se fue a las manos con el entrenador Marcelo Grioni por una discusión a pocos minutos del final del cotejo.

Faltaban pocos minutos para el final del partido y Marcelo Grioni, desde el túnel porque estaba suspendido, ordenó el ingreso de Charles Monsalvo. La idea era quemar tiempo y, de paso, tener un hombre que retenga el balón y duerma a los ediles que se iban con todo en pos del empate. El colombiano se negó a entrar.

Sport Huancayo venció 2-1 a Deportivo Municipal y va derechito a la final por el Torneo de Verano

Minutos después, cuando restaban algo de dos minutos para que culmine el cotejo, Charles Monsalvo se acerca al asistente y le pide que realice su cambio pero Marcelo Grioni gritó desde su sitio para que este no se realice. El colombiano no aguantó y fue a encarar de mala manera al entrenador de Sport Huancayo por no dejar que se realice la variante. La adrenalina estaba al máximo y el volante lanza el primer puñete. No acertó.

Dos polícias miraban las acciones y trataban de evitar la bronca cuando el entrenador de Sport Huancayo responde con un zurdazo, pero tampoco atinó y ahí llegaron los compañeros para calmar todo y alejar al colombiano de la zona. Finalizó el partido, el 'Rojo Matador' ganó y todos (o casi todos) felices al vestuario donde nadie dijo nada.

Tras los breves festejos, Marcelo Grioni no quiso ahondar del incidente. "Es la calentura del partido. Nada más", dijo mientras se tomaba fotos con los hinchas que lo felicitan por su gran campaña con los huancaínos. Sin embargo, el directivo Charbel Rojas señaló que evaluarán la situación de Charles Monsalvo, pero que él "no va más".

Las declaraciones de Marcelo Grioni